CHP’li Ağbaba: Asgari ücretli sofrasından 65 ekmek kaybetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2022 yılı asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısının yapıldığı günde, asgari ücretin bu yıl içerisindeki kayıplarını sıraladı. Ocak ayından beri asgari ücretlinin sofrasından 65 ekmeğin eksildiğini kaydeden Ağbaba, "Asgari ücretliler lütuf değil, Başekonom ist Erdoğan'ın kendilerinden aldıklarını istiyor" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba; yaptığı yazılı basın açıklamasında

''Asgari ücretlinin sofrasından eksilen her bir dilim lokmanın birinci dereceden sorumlusu, baş ekonomist Erdoğan'dır. Asgari ücretliler lütuf değil, Başekonomist Erdoğan’ın kendilerinden aldıklarını istiyor.

Asgari ücretlinin sadece bu yıl içerisinde; sofrasından en az 65 adet ekmek, 109 paket makarna, 80 Kg domates ve 40 Kg biber kaybetmiş durumda. Barınma maliyetleri ise yüzde 50 ile yüzde 82 arasında arttı. Türkiye asgari ücrette sadece Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer almaktadır aynı zamanda dünyanın en büyük ucuz iş gücü olma yolunda da ilerlemektedir.

Asgari ücret son dolar kuru artışı ile 210 dolara kadar gerilemiştir. Hükümet bu yılda asgari ücrette toplumu memnun edecek ve işçileri enflasyona ezdirmeyeceğini dile getiriyor. Öncelikle işçiler bu yılda hangi enflasyona ezdirilmeyeceğini merak ediyor? TÜİK'İN makyajlı yüzde 20'lik enflasyonuna mı yoksa manavda, kasapta, markette yüzde 50'yi bulan gerçek enflasyona mı ezdirilmeyecek? Hep birlikte göreceğiz” 'ifadelerine yer verdi.



“ASGARİ ÜCRETLİ SOFRASINDAN 65 EKMEK KAYBETTİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın basın açıklaması şöyle:

“Ocak ayından bugüne asgari ücretli sofrasından 65 adet ekmek kaybetti. TÜİK'İN makyajlı ve adrese teslim verilerinde dahi 2021 yılında asgari ücretlinin mutfaktaki kaybını gölgeleyemedi.

TÜİK verilerine göre; Asgari ücretli Ocak 2021'de maaşının tamamına 397 adet ekmek alabilirken, ekim ayında bu alabileceği ekmek sayısı 65 adet azaldı ve 332 ekmeğe düştü.

Yine asgari ücretlinin alım gücü yine bu yılın ocak ayında ekim ayına; Makarnada 109 paket, tavuk etinde 44 Kg, Bulgurda 74 Kg, Biberde 40Kg, Domateste 80 Kg, Nohutta 77 Kg, Margarinde 47 Paket, Sıvı yağda 35 Litre, Peynirde 19 Kg ve Zeytinde ise 12 kg kayba uğradı.

2021 Ocak ayından Ekim ayına asgari ücretlinin hanesindeki ısınma masrafları yüzde 80 oranına kadar arttı. 2021 Ocak ayından Ekim ayına; Kömürün fiyatı yüzde 80, Odunun fiyatı yüzde 47, Sobanın fiyatı yüzde 46 ve doğalgaz birim fiyatı ise yine TÜİK verilerine göre yüzde 18 arttı.

AÇLIK SINIRI ALTINDA BİR ASGARİ ÜCRET

Açlık sınırı altında olan asgari ücret, haliyle barınma masraflarını karşılamıyor. Sadece bazı büyükşehirlerde bu yıl içinde yaşanan kira artışları yüzde 82 ile yüzde 50 arasında değişti.

Ocak ayından Ekim ayına; İstanbul'da ev kiraları yüzde 82, İzmir'de ev kiraları yüzde 64, Ankara'da ev kiraları yüzde 56, Diyarbakır'da ev kiraları yüzde 55, Samsun'da yüzde 53, Adana'da ev kiraları yüzde 50 oranında artmış durumda.

Bu yılbaşında asgari ücret ortalama 384 dolara denk gelirken, 30 Kasım itibariyle asgari ücret 210dolara kadar geriledi. Asgari ücretin dolar karşısındaki toplam kaybı 11 ayın sonunda 174 dolar oldu. Bu süre içerisinde asgari ücretin Gram altın karşısındaki kaybı da 2 gram altın oldu.

Türkiye brüt asgari ücret sıralamasında Arnavutluk'tan sonra son sıraya yerleşirken, Euro bazında son 10 yılda Asgari ücretin en çok değer kaybettiği Avrupa ülkesi oldu. Türkiye ‘deki asgari ücretliler sadece Avrupa'da değil dünyanın da en büyük ucuz iş gücü olma yolunda hızla ilerliyor.

Dünya'nın en büyük ucuz iş gücü ülkesi olan Çin'de asgari ücret ortalama 2480 yuan yani 389 dolara denk gelirken, Filipinler'de Asgari Ücret 328 dolara denk gelmektedir. Türkiye'de asgari ücret ise 30 Kasım 2021 tarihi itibariyle 210 dolara kadar gerilemiştir.

BİZİ KISKANAN ALMANYA’DAKİ ASGARİ ÜCRETLİNİN ALIM GÜCÜ DAHA FAZLA”

Bizi kıskanan Avrupa ülkelerinden Fransa'da bir asgari ücretle aylık 237 Kg tavuk, Almanya'da bir asgari ücretle aylık 226 Kg tavuk alınabiliyor. Türkiye'de bir asgari ücretle aylık sadece 141 kg tavuk alınabiliyor.

Fransa'da bir asgari ücretle 1673 Kg Patates, Almanya'da bir asgari ücretle aylık 1980 Kg Patates alınabiliyorken, bizde ise sadece 807 Kg. Patates alınabiliyor. Fransa bir asgari ücretle aylık 733 Litre, Almanya'da bir asgari ücretle aylık 546 Litre sıvı yağ alabilirken, Türkiye'de bir asgari ücretli ise sadece 141 Litre sıvı yağ alabiliyor.”