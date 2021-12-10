CHP’li Ağbaba: İl müdürlüğünün derhal görevden çekilmesi lazım

Malatya Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirilmesiyle ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu uyuşturucular kimlere servis ediliyor, kimlere satılıyor, bunları hangi AKP Malatya milletvekili koruyor? Bu uyuşturucu satan şahsı hangi milletvekili Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başlattı?" diye sordu.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba geçtiğimiz aylarda Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıklamıştı. Ağbaba’nın açıklamalarının ardından Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli F.D. sürekli işçi kadrosunda görev yaptığını ve iş akdi feshedildiğini duyurmuştu. CHP’li Ağbaba, parti binasında Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

“İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DERHAL GÖREVDEN ÇEKİLMESİ LAZIM”

Malatya’nın AKP iktidarı döneminde sadece kötü konularla gündeme gelen bir il durumuna geldiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

* Bu utancı kim yaşatıyor, AKP milletvekilleri sayesinde AKP sayesinde yaşıyoruz bu utancı. Geçtiğimiz günlerde 30 Ekim’de Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bir uyuşturucu operasyonu yapıldığını ve bu uyuşturucu operasyonu sonucunda Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yani çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurumda 5 bin tane uyuşturucu hap ele geçirildiğini hep beraber utançla gördük.

* Malatya Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uyuşturucu zulası ve lojistik Merkezi olmuş durumda. İl Müdürü şoförü Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü makam aracıyla sağa sola uyuşturucu transferi yapıyor, tek bir kimse bile görevden alınmıyor. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün derhal görevden çekilmesi lazım.

“UYUŞTURUCU SATAN ŞAHSI HANGİ MİLLETVEKİLİ İŞE BAŞLATTI?”

Ağbaba açıklamasının devamında şunları kaydetti;

* Bu uyuşturucular kimlere servis ediliyor, kimlere satılıyor, başta devlet görevlileri bu uyuşturucu olayının içinde var mı, bunları hangi milletvekili koruyor, bunları hangi AKP Malatya Milletvekili koruyor, bu uyuşturucu satan şahsı hangi milletvekili Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başlattı tüm bunları biliyoruz ki bunların haberi olmadan devlete bir kişinin adım atması mümkün değil.

* AKP milletvekillerine söylüyorum, vekillerin kefaleti olmadan bir kişinin orada çalışması mümkün değil hangi AKP milletvekili kefil olmuş, hangi siyasetçi bu pisliği bu rezilliği koruyor bakın. Türkiye’de terörden daha tehlikeli bir konu var ki o da uyuşturucu. Hep uyuşturucunun elinde gençlerimiz yok olmakta.

NE OLMUŞTU?

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 30 Ekim 2021 tarihinde Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli F.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştı. Ayrıca yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulmuştu.

F.D. isimli İl Müdürlüğü personeli, “Yeşil Reçeteye Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcı Özelliği Olan Hap Satmak” suçundan 31 Ekim 2021 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise ilk soruşturmasını 4 Kasım 2021 tarihinde başlatmıştı. F.D. isimli şahsın ise iş akdinin 5 Kasım 2021 tarihinde kesildiği belirtildi. Bununla ilgili açıklama ise 10 gün sonra yapılmıştı.

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