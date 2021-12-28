CHP’li Ağbaba’dan Bakan Nebati’ye tepki: Yalanın batsın

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün akşam konuk olduğu canlı yayında akaryakıt fiyatlarına neden indirim yapılmadığını açıklarken, salgının bittiğini ve ekonominin büyümeye devam ettiğini söylemesi gündeme oturdu. Bakan Nebati’nin sözlerine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ey Nebati yalan bu kadar rahat söylenmez yalanının batsın yalanının kurusun” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün akşam konuk olduğu canlı yayında ‘Döviz endeksli TL mevduat’ sistemi ve yeni ekonomi modeliyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

AÇIKLAMA TEPKİ ÇEKTİ

Bakan Nebati, şu an yapılacak indirimin geçici olduğunu ima ederek “‘Akaryakıt fiyatlarını niye indirmiyorsunuz’ diyorlar? Geçici olan şeylerden vakti zamanında vazgeçersiniz. Salgın döneminde bazı şeylerden vazgeçtik. Salgın bitti mi bitti. Ekonomi canlı mı canlı. Yüzde 12’lere. Çift haneli rakamlara gidiyoruz. Çift haneli büyümelere doğru gidiyoruz. Bölgede çarklar dönüyor. İhracat patlama yapmış” ifadelerini kullanmıştı.

“ESNAFIMIZ PERİŞAN, İŞSİZİMİZ 10 MİLYONU AŞMIŞ İŞLER İYİ DİYOR”

Bakan Nebati’nin açıklamalarına CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bir video yayımlayarak tepki gösterdi.

“Yeni bir bakan portresiyle karşı karşıyayız” diyen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

* Her gün yeni potların kırdığı her gün yeni yalanların söylendiği bir bakan portresi var karşımızda. Dün akşam bir haber kanalında ‘salgın bitti mi bitti diyor, ekonomi canlı mı canlı büyüme yüzde 12'lere varmış diyor, ekonomide çarklar dönüyor icraat patlamış’ diyor. Bu kadar yalan aynı cümlede söyleniyor.

* Salgın bitti diyor, günlük 20 bin vaka var 200 ölümüz var. TÜİK büyüme rakamlarını açıklamamış beyefendi TÜİK'ten önce açıklıyor ekonomi canlı diyor ekonomi durma noktasına gelmiş.

* Çiftçi gübre alamaz, biçemez, ekemez noktaya gelmiş esnaf perişan işsizimiz 10 milyonu aşmış. İşler iyi diyor, işler tıkır tıkır işliyor diyor.

* Ey Nebati yalan bu kadar rahat söylenmez, yalanının batsın, yalanının kurusun.

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