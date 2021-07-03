CHP’li Ağbaba’dan TEİAŞ tepkisi: Yine birçok yalan söyleyecekler

CHP Sivas İl Başkanlığı tarafından Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasını eleştirdi.

Çiftçilerin en büyük sorununun sulama ve girdi fiyatlarındaki aşırı artış olduğunu anlatan Ağbaba, “TEİAŞ'ın özelleştirilmesi gündemde. Özelleştirilme kapsamına alınmış. TEİAŞ özelleştirilirse bilin ki hem elektrik fiyatları çok artacak, hem de belki devletin en önemli kurumlarından biri özelleşmiş ve devletin elinden çıkmış olacak” diye konuştu.

”SİZE YİNE BİRÇOK YALAN SÖYLEYECEKLER”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü:

* Elektrik gibi önemli bir şeye daha çok yatırım yapılır ki, para kazanmaktan çok insanların refahı düşünülür.

* Yakında TEİAŞ ihalesi yapılacak ve bununla ilgili sizlere birçok yalan söylenecek. ‘Özelleştirilme yapılırsa daha üretim artacak, yeni teknoloji gelecek' diye bir sürü yalanlar anlatılacak. Lütfen bunlara inanmayın.

* Geçtiğimiz hafta Makine Kimya Endüstrisi Kurumu özelleştirilme kapsamına alındı, yine aynı şeyler söyleniyor, ‘üretim artacak, istihdam gelecek.'

* Bunların hepsinin yalan olduğunu gördük. Özelleşen kurumların tamamının yerinde yeller esiyor. Türkiye'de maalesef özelleştirme uygulamaları bu şekilde.

“TARIMI EL BİRLİĞİ İLE ÖLDÜRDÜLER”

Sivas Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı’na CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, İstanbul Milletvekili Yüksel Kılınç, İzmir Milletvekili Sevda Kılıç ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile partililer ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Ağbaba, daha sonra beraberindekiler ile birlikte Şarkışla Hayvan Pazarını gezerek besicilerin sıkıntılarını dinledi. Ağbaba, “Burası Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı. Besiciler dertli. Yem, süt, girdi fiyatları iki katına çıkmış. Tarımı el birliğiyle öldürdüler. Bereketli topraklarımızda binbir emekle üreten çiftçimiz, hak ettiği değeri bizim iktidarımızda görecek” dedi.

BESİCİ İSYAN ETTİ: VALLAHİ ÖLDÜK

Hayvan pazarındaki çiftçiler ise CHP heyetine dert yanarak, “Bir buzağıyı beslemek buzağının kendisinden daha maliyetli hale geldi. AKP, üreticiyi nasıl bitirdiyse besiciliği de öyle bitirdi. Vallahi öldük, kendimi vuracağım. 3 bin liraya aldığım gübre şu an 6 bin lira. Yem fiyatları ikiye katlandı. Bir buzağı sattığında 20 torba yem alabiliyorsunuz. Tarım bitti, besicilik öldü” diye konuştu.

CHP milletvekilleri, daha sonra Sivrialan Köyü’nde bulunan Aşık Veysel’in mezarını ve müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti.