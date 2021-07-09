CHP’li Ağbaba’ya esnaf böyle dert yandı: 10 kasa domates alıyorsak bunun en az 4-5 kasası çöpe gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti Niğde’de esnafların sorunlarını dinledi. Bir manava giren Ağbaba’ya esnaflar iş yapamamaktan ve ödeyemediği faturalardan dert yandı.

“10 KASA DOMATES ALIYORSAK BUNUN EN AZ 4-5 KASASI ÇÖPE GİDİYOR”

Ürünlerinin alıcısı olmadığı için çürüdüğünü belirten manav esnafı, “Vatandaşın alım gücü olmadığı için meyvelerimiz ve sebzelerimiz çürüyor, çöpe atmak zorunda kalıyoruz. 10 kasa domates alıyorsak bunun en az 4-5 kasası çöpe gidiyor” dedi.

Manav sahibi ise, “Su kesik, 3 bin 200 lira elektrik borcu var ödeyemedim. Bin liram olsa ödeyeceğim, yapılandıracağım. Hiç destek almadım” dedi.