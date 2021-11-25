CHP’li Akın: Yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Yoksulluk ve yolsuzluk bu milletin asla kaderi olamaz. Bu yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık. Halkın önüne sandığın konulması gerekiyor" dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki 30 CHP'li milletvekili ve PM üyelerinden oluşan heyet, esnaf, çiftçi, sendikalar, meslek örgütleri, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmek üzere Nevşehir'e geldi.

Ziyaretler öncesi bir otelin toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın iktidarı ekonomi politikaları üzerinden eleştirdi.

“GÜNEŞ GÖRMÜŞ KAR GİBİ ERİYEN BİR PARAMIZ VAR”

Türk Lirası'ndaki değer kaybını AKP iktidarının görmediğini kaydeden Ahmet Akın şunları söyledi:

“Güzel ülkemizde ekonomik anlamda tam bir yangın yer. Nevşehirliler de bu yangını mutfaklarında hissediyor. Türk Lirası dünyadaki bütün paralar karşısında değer kaybediyor. Güneş görmüş kar gibi eriyen bir paramız var. Bunu herkes görüyor ama maalesef AKP iktidarı görmüyor. Israrla ‘bu millete ekonomik buhran yaşatıyorsunuz' diye söylüyoruz.

Bunun olmaması için de çözüm önerilerimizi sürekli tekrarlıyoruz. O koltuklarda AKP'nin hala o koltukta oturmasını krizi ve buhranı daha da büyüteceğini çünkü Türkiye'yi yönetemediklerini her fırsatta söylüyoruz. Yanlış kararları göz göre göre alıyorlar ve maalesef bunun bedelini de 83 milyon vatandaşımız ödüyor.”

“MİLLETİMİZ AKIL DEĞİL, DESTEK BEKLİYOR”

AKP'lilerin son günlerde vatandaşa verdiği tavsiyelere değinen Ahmet Akın, şöyle devam etti:

“Her şeye zam geliyor. Geçim derdi, işsizlik ve yoksulluk AKP iktidarının sonucudur. Yolsuzluk, işsizlik ve yoksulluk asla milletimizin kaderi değildir. Önümüzde kara bir kış var. Bunun karşısında ülkeyi yönetenler hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmadıkları gibi akıl tutulması gibi açıklama yapıyorlar. AKP Genel Başkanı ekonomik çöküşün kitabını yazdı. Biz kara kış diyoruz, Enerji Bakanı ‘kombiyi kıs' diyor. Saraydan ‘porsiyonları düşürün' diye akıllar veriliyor. ‘Ayda 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz' diyorlar. Halktan ne kadar kopuk olduklarını göstermeye bunları söylemeleri bile yeterli. Milletimiz akıl değil destek bekliyor.”

“FEDAKARLIĞI MİLLET YAPIYOR”

“Ülkede nereye giderseniz gidin mutfakta tencere kaynamıyor” diyen CHP'li Ahmet Akın şöyle devam etti:

“Fedakarlık yaptık diyerek milletin gözüne baka baka alay eden bir AKP iktidarı var. Burada bir fedakarlık varsa bunu yapan milletin kendisidir. Fedakarlığı yapan asla AKP değil. Tarımsal üretime bakıyoruz, gübre pahalı, tohum pahalı, fide pahalı ve çiftimiz dolarla belirlenen malzemeleri almak zorunda.

Bir de üstüne üstlük bunları alamayan çiftçimizin üzerine yokluk gelmiş durumda. AB ülkelerinde çiftçiler ve tarım desteklenir. Çünkü bu stratejik bir konudur. Ülkemizde her gün kuyrukları görmeye başladık. Her yerde benzin istasyonlarında kuyruklar var. Çünkü deposunu 50-90 liraya daha ucuza doldurup kar etmek amacıyla vatandaşımız kuyruğa girmek zorunda kalıyor.

Süt hayvanları kesime gönderiliyor. Bunları iktidar görmüyor. Ulaştırmada nakliye sorunları var. Yol parası, mazot parası, yağ parası, yedek parça, otoyollar gibi durumları üst üste koyduğunuzda facia bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi iktidar partisi genel başkanımızın çözüm önerilerini dinlemiş olsalar ve uygulamış olsalardı vatandaşımız şimdi bu sıkıntıyı çekmiyordu”

“YÜKSEK KUR ZAM OLARAK YAĞIYOR”

Akaryakıt fiyatları ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlara da değinen Ahmet Akın, “Mazot sadece 2 ayda yüzde 35 oranında arttı. Benzin son 2 ayda yüzde 30 arttı. Mutfak tüpü yüzde 44 arttı, Buna vatandaşlarımız isyanını dile getirdi duyan yok. Bu zamların altında vatandaşımız eziliyor. Yüksek kur zam olarak yağıyor. Çünkü sanayiye yansıyan zam vatandaşımıza doğal olarak yansıyor. Çarklar dönmüyor, üreticimizde sıkıntı var. Pahalılık diz boyu. İlaç konusunda sıkıntılar var. Temel ihtiyaç konusunda sıkıntılar var. Bu iktidarda plan program yok” ifadelerini kullandı.

“DERHAL SANDIĞA İHTİYAÇ VAR”

Vatandaşın erken seçim talep ettiğini ifade eden CHP'li Ahmet Akın, şöyle tamamladı:

“Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıdan çıkması için derhal sandığa ihtiyaç var. Bu seçimi de isteyen ve bunu bize dillendiren milletimizin kendisidir. Milletimiz sandık istiyor, hiç kaçmaya gerek yok. Ülkemizin yeni kural ve kadrolara ihtiyacı var.

Bizler de CHP olarak tüm kadrolarımızla ülkemizin yönetimine talebiz. İktidara geldiğimizde ülkemizin güzelliklerini faizci lobilere asla teslim etmeyeceğiz. Bu ülkeyi tefecilerden kurtarıp, vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracağız.”

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