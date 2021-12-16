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CHP’li Altay, sol kulağını kapatıp öyle konuştu

Meclis'te bugün gerçekleştirilen görüşmelerde ilginç anlar yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuşması esnasında AKP sıralarında yoğun bir sataşma ve laf atmalara maruz kaldı. Altay, 'Sizi duymamak için sol kulağımı kapatarak konuşacağım' dedi ve konuşması süresince AKP sıraları tarafındaki sol kulağını kapatarak konuşmasını tamamladı.

Zekeriya ALBAYRAK
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CHP’li Altay, sol kulağını kapatıp öyle konuştu

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmelerinde, AKP’li Milletvekilleri, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın rakamlarla ve şemayla Hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdiğini hatırlatarak Yavuzyılmaz ‘yalan’ söylüyor diye eleştirdi.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuşmasına başlarken AKP sıralarında yoğun bir sataşma ve laf atmalara maruz kaldı.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ

SOL KULAĞINI KAPATIP KONUŞTU

Altay, ‘Sizi duymamak için sol kulağımı kapatarak konuşacağım’ dedi ve konuşması süresince AKP sıraları tarafındaki sol kulağını kapatarak konuşmasını tamamladı.

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