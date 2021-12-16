CHP’li Altay, sol kulağını kapatıp öyle konuştu
Meclis'te bugün gerçekleştirilen görüşmelerde ilginç anlar yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuşması esnasında AKP sıralarında yoğun bir sataşma ve laf atmalara maruz kaldı. Altay, 'Sizi duymamak için sol kulağımı kapatarak konuşacağım' dedi ve konuşması süresince AKP sıraları tarafındaki sol kulağını kapatarak konuşmasını tamamladı.
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmelerinde, AKP’li Milletvekilleri, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın rakamlarla ve şemayla Hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdiğini hatırlatarak Yavuzyılmaz ‘yalan’ söylüyor diye eleştirdi.
Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuşmasına başlarken AKP sıralarında yoğun bir sataşma ve laf atmalara maruz kaldı.
SOL KULAĞINI KAPATIP KONUŞTU
Altay, ‘Sizi duymamak için sol kulağımı kapatarak konuşacağım’ dedi ve konuşması süresince AKP sıraları tarafındaki sol kulağını kapatarak konuşmasını tamamladı.