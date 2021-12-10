CHP’li Altay’dan Erdoğan’a: Milleti soymuşsun faturayı Allah’a kesiyorsun

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sen milleti soymuşsun faturayı Allah’a kesiyorsun. Sen devletin kaynaklarını eşe dosta peşkeş çekmenin faturasını Allah’a nasıl kesersin?” ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP’li Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altay, Meclis’te bütçe görüşmeleri yapıldığını hatırlatarak, “Bu bütçe görüşmelerinin başlangıç tarihi 5 Eylül’dür. 5 Eylül’de 1 trilyon 751 milyar TL olan bütçemizin dolar karşılığı 211 milyar dolardı. 26 Kasım’da bütçe Meclis’e geldi ve 211 milyar dolarlık bütçemiz 145 milyar dolara indi. Bugün 10 Aralık ve 1 trilyon 751 milyar TL’lik yani 211 milyar dolarlık bütçemiz 126,9 milyar dolara düştü. Şimdi soruyorum? 126 milyar dolarla, 211 milyar dolarlık işi nasıl yapacaksınız? Yarı yarıya. Bu bütçe nasıl hayata geçecek. Bütçenin derhal geri çekilip revize edilmesi lazım” dedi.

‘SÜLEYMAN BEY İNSANLARI FİŞLİYOR’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştiren Altay, şu ifadeleri kullandı:

* Bir ülkede bir İçişleri Bakanı var ve görevleri kanunlarda belirtilmiştir. Fakat bu İçişleri Bakanı, bırakın memleketi, TBMM’yi terörize eden, TBMM’yi kriminalize eden, milletvekillerine fiziki olarak kalkıp saldırmaya kalkan bir zat. Bunu başka biri yapsa ‘terörist’ diye yaftalar kendisi.

* TBMM’nin huzurunu bozan bir İçişleri Bakanı, TBMM’de kavga çıkartan bir İçişleri Bakanı bu ülkenin huzuruna ne yapar çok merak ediyorum.

* O koltukta oturduğu sürece kimse güvende değil. Beyefendiye göre herkes terörist. Daha önce Boğaziçili öğrencilerden pırıl pırıl 524 evladımızı teröristlikle itham etmişti.

* Fakat bu öğrencilerin hiçbirinin hakkında soruşturma veya kavuşturma yok. Hızını alamadı. ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işe aldığı personeller içinde 557 terörist var’ dedi.

* Sen raf elması mısın? Sen bu 557 kişi için terörist diyorsan gereğini yap kardeşim. Devletin polisi, jandarması, istihbaratı sende.

* Sen ne hadle, ne yüzsüzlükle, ne pişkinlikle rızkını kazanmak isteyen 557 işçiyi terörist ilan ediyorsun? Biz bunları daha önce Türkiye’de gördük.

* Önce Kenan Evren’le gördük, sonra 28 Şubatçılar yaptı bunu, sonra FETÖ yaptı, şimdi Süleyman Bey insanları fişliyor. Türkiye’de bu fişleme işi çok tehlikeli bir iştir. İnsanlara, devlete, topluma zarar veren bir iştir.

‘ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 20’YE GÖRE ARTIRMAK CİNAYETTİR’

Engin Altay, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili de TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 21,31 olduğunu hatırlatarak, “TÜİK’in enflasyonu gizlemesi, insanların rızkına göz dikmektir, alın teri hırsızlığıdır. Bunun içinde vebal var TÜİK başkanı. Bu vebalin bir bedeli var, bu bedeli sana ödetirler. TÜFE 21,3. Herkesin hayatı son 3 ayda iki kat pahalılanmışken yüzde 21,3 TÜFE’yi nasıl açıklarsın. Asgari ücreti yüzde 20’ye göre artırmak cinayettir, ah almaktır, vebal almaktır. Asgari ücretle çalışanların bir hayal kırıklığı yaşamasını istemiyoruz. Bütün mağaza ve marketlerde etiket değiştirme elemanları çalışıyor. Saatlik, günlük etiketler değiştiriliyor. Bu kafa Türkiye’yi hiperenflasyona götürür” ifadelerini kullandı.

“SEN MİLLETİ SOYMUŞSUN FATURAYI ALLAH'A KESİYORSUN”

Altay, şu ifadeleri kullandı:

* Beyefendi dün milletten sabır istiyordu. Bugün biraz daha açlığa ve yoksulluğa devam diyor.

* Aklına Egemen Bağış gelmiş. Hani Bakara suresiyle alay eden, dalga geçen Egemen bağış aklına gelmiş olmalı ki Erdoğan da Bakara suresinden ayetler okumuş.

* ‘Rabbimiz sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız dedi' demiş.

* Doğru. Ama adam evi soyacak ‘Bakara suresi öyle dediği için mi yaptım' diyecek.

Sen milleti soymuşsun, faturayı Allah'a kesiyorsun. Bundan büyük ayıp, bundan büyük günah olur mu?

* Sen israfın, yolsuzluğa çanak tutmanın; sen devletin kaynaklarını eşe dosta peşkeş çekmenin faturasını Cenabı Allah'a nasıl kesersin?

* Sen bunları yapmasan millet aç kalmaz. Sen temel hak ve özgürlüklere saygılı olsan millet canından malından olmaz.

* Kusuru işle faturayı Allah'a kes. Bu da yeni icat. Erdoğan şunu bilmiyor. Allah en çok, kul hakkı yiyenleri sevmez. Sonra neyi sevmez?

* Allah ile aldatanı sevmez. Sen millete Bakara suresinden ayet okuyacağına, Allah'ın kul hakkı ile ilgili emrini oku. Allah ile aldatanlar ile ilgili emrini oku. Daha fazla günaha girme.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan dikkat çeken açlık ve yokluk mesajı

İlginizi Çekebilir CHP'li Özkoç: İçişleri Bakanı'nın doğruladığı rapor, belge şu anda elimde