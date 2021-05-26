CHP’li Altay’dan Erdoğan’a: Ne yapacaksın, bizi öldürtecek misin?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize ziyaretine ilişkin tepki çeken sözlerini eleştiren Altay'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“BU, LEGAL SİYASETE TEHDİTTİR”

“Bu laf, bu söz herkesin, bu tehdit herkesin bir dakika düşünmesini gerektiren bir iştir. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in Rize ziyareti ile ilgili, Rize'de yaşananlarla ilgili Erdoğan'ın ettiği laflar AK Parti'li, MHP'li, İYİ Parti'li, CHP'li, HDP'li, Gelecek Partili, DEVA Partili, Saadet Partili 84 milyon tarafından bir dakika durulup, düşünülmesi gereken bir haldir. Bu, legal siyasete tehdittir. Bu, siyasete sıkıyönetim ilanı kararıdır. Bu, siyasi parti genel başkanlarına, ‘çok güçlü olmadığınız yerlere sakı gitmeyin, sizi indirtirim' mesajıdır.

“GENEL BAŞKANLAR İSTEDİKLERİ İLLERE GİDEMEYECEK Mİ?”

Nedir mesaj? Muhalefete saldırı için, ‘gereken yapıldı' dedi, ‘az bile yapıldı' dedi. Daha vahim bir söz var; ‘Bu daha iyi günleriniz, daha neler olacak neler' dedi. Ne yapacaksın Erdoğan, bizi öldürtecek misin? Meral Akşener'i, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Temel Karamollaoğlu'nu, Ahmet Davutoğlu'nu, Ali Babacan'ı öldürtecek misin? Bunlar istedikleri illere gidemeyecek mi? Böyle bir şey olabilir mi? Siyaseten toplumu kamplaştırdın ama şimdi siyaseti coğrafi olarak da kutuplaştırmak ve kamplaştırmak mı istiyorsun?

“EN İFLAH OLMAZ DÜŞMANLAR BİLE BÖYLE BİR NİFAK TOHUMU EKMEDİ”

Bilmen lazım ki senin için de, Kemal Kılıçdaroğlu için de, Meral Akşener için de İzmir ile Rize birdir. Edirne ile Hakkari birdir. Sinop ile Mersin birdir. Sen böyle, insanları tahrik ederek, ‘muhalefet liderleri ilinize, ilçenize, kasabanıza, köyünüze gelirse taşlayın' demek suretiyle ne yapmaya çalışıyorsun? Türkiye'nin en iflah olmaz düşmanları bile Türkiye'ye böyle bir fitne tohumu, böyle bir nifak tohumu ekmedi. Siyasetçi seni eleştirir, bazen de sert eleştirir. ‘Benim memleketimde beni eleştiren gezemez. Taşlanır, yumruklanır, kurşunlanır' dedin sen bugün. Bu sözüne bir açıklama getirmek zorundasın. Bu vahim bir tablodur.

“NE KILIÇDAROĞLU NE AKŞENER BİR ADIM GERİ BASMAZ”

Ben Sayın Meral Akşener'in yumruktan, kurşundan korkacağına ihtimal vermem. Sayın genel başkanımız zaten kurşun da yedi, önüne kurşun da atıldı, linç girişimine de maruz kaldı. Yıldılar mı? Kılıçdaroğlu bir vites küçülttü mü? Basar mı zannediyorsun? Bir adım basarsa Kılıçdaroğlu geri, o bir felakettir. O zaman biz ona, ‘bir dakika ya' deriz. Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener bir adım geri basmaz. Senin bu tehditlerine de kimse pabuç bırakmaz. Muhalefete tehdit kabul edilemez. Tehdide boyun eğenden muhalefet olmaz.

“MUHALEFETİ ANADOLU YOLLARINDAN GERİ ÇEVİREMEYECEKSİN”

Ne senin diktatörlüğüne ne mafyanın tehditlerine ne de senin provokatörlerine pabuç bırakmayacağız. Ama insanları siyaseten kutuplaştırdın, coğrafi olarak kutuplaştırmaya çalışma. Türkiye'yi kafalarda bölüyorsun, coğrafi olarak bölme. Rize'ye de gideceğiz, Edirne'ye de gideceğiz. Malatya'ya da gideceğiz, Osmaniye'ye de gideceğiz. İzmir'e de gideceğiz, Kars'a da gideceğiz. Muhalefeti Anadolu yollarından geri çeviremeyeceksin. Biliyorsun ki muhalefet konuştukça toplum nezdindeki itibarın, ilgin, kredin azalıyor, düşüyor. İyi işler yap da düşmesin. Muhalefeti susturarak o posta oturamazsın. O posta oturmak için milletin devletten beklentilerini karşılaman lazım.”

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