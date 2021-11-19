CHP’li Arık’tan Bakan Karaismailoğlu’na yüksek hızlı tren tepkisi: Tam 17 yıldır kandırıyorsunuz

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’de defalarca söz verilmesine rağmen yapımı ertelenen Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin bir kez daha ertelenmesine tepki gösterdi. Ulaştırma Bakanlığı’nın 2017 bütçesinin görüşülmesi sırasında, 2021 yılında faaliyete geçeceği belirtilen Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin bakanlığın sunuş kitapçığında 2025 yılında tamamlanacağının belirtildiğini ifade eden Arık, “Sayın Bakan, ticari zekasıyla nam salmış Kayseri’mizi tam 17 yıldır yüksek hızlı tren masalıyla kandırıyor” dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin ulaşım sorunlarını TBMM'de gündeme taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü, Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Arık, Kayseri'de defalarca söz verilmesine rağmen yapımı ertelenen Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin bir kez daha ertelenmesine tepki gösterdi.

“SAYISIZ KERE YHT SÖZÜ VERİLDİ”

Kayseri'nin 19 yılıdr YHT masalıyla kandırıldığını söyleyen Arık, şöyle konuştu:

* Sayın Bakan, ticari zekasıyla nam salmış Kayseri'miz tam on yedi yıldır yüksek hızlı tren masalıyla kandırılıyor. Bakınız, 2 Cumhurbaşkanı, 3 Başbakan, sizin de aranızda bulunduğunuz 9 Ulaştırma Bakanı, sayısız milletvekili Kayseri için yüksek hızlı tren sözü verdi. Ben de Plan ve Bütçe Komisyonlarında Ankara'dan yola çıkan kaplumbağa Kayseri'ye ulaştı,

* Kayseri'ye yüksek hızlı tren ne zaman gelecek, diye sordum; Sayın Bakanın cevabı ‘Proje bitti, ihale aşamasında.' Bir sonraki Plan ve Bütçe Komisyonunda yani 3 Kasım 2017 tarihinde tekrar sordum ‘Kayseri'ye niçin üvey evlat muamelesi yapıyorsunuz, Kayseri yüksek hızlı trene ne zaman binecek? ‘ diye. Bakın, Sayın Bakanın cevabı aynen şöyle: ‘Kayseri hızlı tren projesi bitti – kayıtlara girmesi açısından önemli – Aralık ayı içerisinde yapım ihalesine çıkacağız; üç, üç buçuk yıl içerisinde de bitirmiş olacağız. Bunu daha önce de söylemiştik, bir kez daha ifade ediyorum.'

* Yani o günkü Ulaştırma Bakanının söylemine göre Kayseri bugün yüksek hızlı trene binmiş olacaktı. Siz Bakanlık koltuğuna oturunca 21 Ağustos 2020 tarihinde yazılı olarak sonra da yine 19 Kasım 2020 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda size sordum. Sizin de verdiğiniz cevap: ‘Paramız yok, dış kaynak bulabilirsek?

“BİR ÖNCEKİ BAKANA GÖRE ŞU AN YHT'YE BİNMİŞ OLACAKTIK”

Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin bakanlığın sunuş kitapçığında 2025 yılında tamamlanacağının belirtildiğini ifade eden Arık, şunları söyledi:

* Bakınız, bugün de kitapçığınıza bakıyorum, diyorsunuz ki: ‘Kayseri'yi yüksek hızlı tren hattına dâhil etmeyi amaçlıyoruz. ‘Şimdi, ben, burada ‘Kayseri'yi niçin aldatıyorsunuz, Kayseri'ye niçin yalan söylüyorsunuz, devleti yönetenler milletine yalan söyler mi? ‘ desem Sayın Başkan beni oradan uyaracak… Temiz bir dil kullanın. ‘ diyecek ki uyarmaya başladı.

* Sayın Başkanım, siz benim yerimde olsanız nasıl bir dil kullanırsınız? Bakınız Sayın Başkanım, size soruyorum: ‘2017'nin Aralık ayında ihalesi bitmiş olacaktı' diyor ama bugün gelinen noktada ‘Kayseri'yi de Yüksek Hızlı Tren Projesine almayı planlıyoruz' diyor.

* Şimdi, ben bu Sayın Bakana ne söyleyeyim? Yani ne söyleyebilirim? Ya, siz benim yerimde olsanız Sayın Başkan ne söylersiniz? Siz söyleyin, ben onu söyleyeyim. ‘Kayseri'yi de almayı düşünüyoruz‘ diyor ama bir önceki Bakana göre biz şu an hızlı trene binmiş olacaktık.

“YOL YOK, ÖDÜL VAR”

Kayseri'nin ulaşım konusundaki önemli konularından birinin de otoyol olduğunu, 20 yıldır 20 kilometrelik Felahiye'nin Gövdere yolunun yapılmadığını belirten CHP'li Çetin Arık açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Başka bir problem; otoyol problemi. Bakınız, Sayın Genel Başkan Yardımcısına soruluyor, Sayın Özhaseki'ye ‘Kayseri'ye ne zaman otoyol gelecek ‘ diye. Sayın Bakanın cevabı aynen şu: ‘Kırşehir'e kadar çift yol, oraya kadar gidin, sola dönün, Niğde Otoyolu'ndan gidin.' Sayın Başkan, şimdi benim nasıl bir dil kullanmamı düşünüyorsunuz?

* Yine, 20 yılda Felahiye'nin Gövdere yolunu, 20 kilometrelik yolu yapamadınız. Bakınız, olmayan proje için de Belediye Başkanı ödül almış Sayın Başkan. Kayseri'de seçim döneminde atılan manşetler ‘Ankara -Kayseri arası bir buçuk saat olacak.' diyor. Ne zaman diyor? 2017'de deniliyor ama Kayseri'de hâlâ yüksek hızlı tren yok.

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