CHP’li Aydın: Kayıp 43 kişiyle ilgili durum Yeşilyurt Belediyesi’ne mahsus değil

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, belediye personeli gibi gösterilip yurt dışına çıkarılan ve Türkiye'ye dönmeyen kişilerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru önergesi vererek, ortada organize bir suç olduğuna dikkat çekti.

Malatya, Yeşilyurt Belediyesi tarafından “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” projesi kapsamında Eylül 2020’de Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün aylardır ülkeye geri dönmedikleri ortaya çıktı. Bu haberler üzerine de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan Erkan Aydın, ortaya çıkan bu durumun sadece Yeşilyurt Belediyesi'ne mahsus olmadığını, söz konusu suçun “İnsan Kaçakçılığı” kapsamına girdiğini söyledi.

“PERSONEL GİBİ GÖSTERİLENLER GERİ DÖNMEDİ”

Verdiği önergede bazı kişi ya da kişilerin 2020 yılında farklı projeler adı altında ülke genelindeki birçok belediyeye teklifler sunduğu belirten CHP’li Erkan Aydın şunları söyledi:

* Söz konusu projelerde belediye çalışanlarına yurt dışı ziyareti taahhüt edilmiş, buna karşın projede yer aldığı varsayılan bazı kişilerin de belediye personeli olarak gösterilip “Hizmet Damgalı Pasaport” düzenlenmesi ve resmi işlemlerin kolaylaştırılması istenmiştir. Bu yolla yurt dışına birçok kişi götürülmüş, belediyelerin resmi personeli Türkiye'ye dönerken, belediye personeli gibi gösterilen kişiler yurtdışında kalmıştır.

“YURT DIŞINA KAÇIRILAN KİŞİ SAYISI TESPİT EDİLEBİLDİ Mİ?”

Ortada organize bir suç olduğunu ve söz konusu suçun “İnsan Kaçakçılığı” kapsamına girdiğine dikkat çeken Aydın, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

* Çeşitli projeler adı altında yurt dışına personel gönderen belediyelerin sayısı kaçtır? Söz konusu proje kapsamında yurtdışına gönderilen personelin sayısı belli midir? Belediye personeli gibi gösterilerek yurtdışına kaçırılan kişi sayısı tespit edilebildi mi? Organize suçu tasarlayan kişi ya da kişiler belirlenerek soruşturma başlatıldı mı? Bu konuda yapılan operasyonlarda kaç kişi yakalandı? Bakanlık olarak başlattığınız soruşturmalarda hangi sonuçlara ulaştınız? Yurtdışı olarak ağırlıklı olarak hangi ülkeler seçilmiştir?