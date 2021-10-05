CHP’li Aydın’dan hastane randevusu eleştirisi: Ciddi sıkıntılar yaşanıyor

AKP'nin “Sağlıkta devrim yaptık” sözlerini eleştiren CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Vatandaşa 5-6 ay sonrasına gün veriliyor. Muayene randevusu için bizi arıyor. Sağlıkta hizmetlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmakta" dedi.

Halil ATAŞ

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Sağlık hizmetlerinde ciddi sıkıntıların olduğunu söyleyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, vatandaşların randevu alabilmek için kendisini aradıklarını belirtti.

“UYGULAMADA GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Sağlığın kötü yönetildiğini söyleyen Aydın, iktidarın “Sağlıkta devrim yaptık!” sözünün uygulamada gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“LİYAKATSIZ KADROLAR İLE DOLU”

Sağlık kadrolarının birçoğunun bazı cemaat ve tarikatlara üye olan liyakatsız kişilerle doldurulduğunu öne süren Aydın, bu sistemin sağlık hizmetlerinde olumsuzluklara neden olurken başarısızlığı da beraberinde getirdiğini belirtti.

“MR İÇİN UZUN RANDEVULAR VERİLİYOR”

Özellikle MR tetkikleri için vatandaşlara uzun randevular verildiğini ayrıca sağlık çalışanlarının da özlük hakları ile ilgili ciddi sorunların olduğunu ifade eden Erkan Aydın şunları söyledi:

* Eskiden vatandaşın SSK Hastanelerinde ilaç ve muayene kuyruklarında günlerce bekletildiklerinden söz edilerek, ‘Sağlıkta devrim yaptık!’ diyenlere cevabım şu: Şimdi de vatandaş bilgisayarın ve telefonun başında aylarca bekletiliyor.

* Eskiden fiziki olarak hastanelerde yığılmalar olduğu için bu fotoğraf göze çarpıyordu. Şu an insanlar evlerinde beklediği için söz konusu izdiham görünmüyor. Tek fark bu! Yani yoğunluk, yığılmalar evde bireysel yaşandığı için dikkat çekmiyor.

* Randevu için evlerinde bekleyen vatandaş hastanelere gitmiş olsa kilometrelerce yol olur. Her gün onlarca insan hastanelerden muayene randevusu alamadıklarından yakınıp, bizi kendilerine muayene sırası almak için arıyorlar.

* MR randevularında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaş sağlık hizmetine ulaşmakta çok ama çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hastalar çaresiz, merkezdeki 3 hastaneyi kapatmanın büyük bir payı var bunda.