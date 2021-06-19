CHP’li Başarır, Süleyman Özışık’ın belediyeden aldığı ücretin belgesini paylaştı

Organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş Sedat Peker’in yayınladığı videolardaki iddialarla gündeme gelen Habertürk sunucusu Veyis Ateş ve Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık'ın AKP'li belediyelere “Yazarlık Okulu” adı altında projelere imza attıkları ve bu işten kazanç sağladıkları gündeme gelmişti.

Konuyu gündeme getiren isimlerden olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Süleyman Özışık ve kardeşleri 4 ilçe belediyesi, bir büyükşehire yazarlık eğitimi vermiş” demişti.

Ali Mahir Başarır'a yanıt veren Süleyman Özışık, “Ali Mahir Başarır. Sen pis bir yalancı, aşağılık bir iftiracısın. Söylediğin rakamların binde birini almadım. Bu iftiralarını mahkeme salonunda ispatlamana fırsat vereceğim. Sonra nasıl kıvırdığını da cemi cümle aleme izleteceğim söz!” diyerek sosyal medya paylaşımında bulundu.

BELGESİNİ PAYLAŞTI

Bunun üzerine Ali Mahir Başarır, bir ilçe belediyesinden Süleyman Özışık’a ödenen ücretin belgesini ortaya koydu. CHP'li vekilin paylaştığı belgede Süleyman Özışık'ın Gemlik Belediyesi'nden ‘Yazarlık Okulu Projesi' için 2019 yılında 6 seanslık program düzenlediği, hizmet alımı için yaklaşık bedelin 33 bin 700 TL olduğu görüldü.

“ŞEREFİNİZİ ORTAYA KOYDUĞUNUZ OLAYIN SONUCUNU İZLEDİK”

CHP'li Başarır belgeleri, “Kıvırmaktan bahsedecek en son kişiler görüyorum ki en sonunda utanma duygularını da yitirmişler! Şerefinizi ortaya koyduğunuz olayın sonucunu tüm Türkiye hd izledik. Yine yüzünüz kızarmayacak ama ben paylaşayım. “Binde birini almadım” dediğin paranın makbuzlarının bir kısmı” diyerek paylaştı.

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