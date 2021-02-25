Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li Başarır’dan fezleke yanıtı: Alnımız açık

CHP Mersin Milletvekili ve PM Üyesi Ali Mahir Başarır, meclise gönderilen milletvekilleri fezlekelerinin gündemi değiştirme çabası olduğunu belirterek, "Alnımız açık" dedi.

Ali Ekber ŞEN
Güncellenme: 15:28, 25/02/2021
HaberlerGündem

CHP'li Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada meclise gönderilen fezlekeler arasında kendisinin de bulunduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

* Fezlekelerle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Bizim alnımız açık. Gereğini yapsınlar. İşte Meclis. Güzel ülkemin gündemi bu değil.

*Gündem yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik, pandemi. Esnaf dükkan açamazken AKP'nin yaptığı kongreler gündemimiz.

* Gündem işçimizin, emeklimizin, memurumuzun, köylümüzün, halkın hali, gündem sefalet. Biz gerçek gündemi konuşmaya devam edeceğiz. İktidar fezlekelerle gündemi değiştirmeye çalışıyor.

* Gerçekleri konuşmaya cesaretleri ve yüzleri yok. Sahip oldukları sorumlulukların üstesinden gelemeyip her kesimden insanlara iftira atarak ülke yönetilmez.

* Haydi buyursunlar. Benim dokunulmazlığımla ilgili Türkiye'de bir gündem yok, olmasın da. Kaldırsınlar. Biz halkın gündemiyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Lütfen gündemi meşgul etmeyin.

İlginizi Çekebilir33 milletvekili fezlekesi komisyona sevk edildi33 milletvekili fezlekesi komisyona sevk edildi
AKP ANAYASA CHP Meclis Mersin Mustafa Şentop Türkiye yolsuzluk
Yayınlanma Tarihi:15:10,