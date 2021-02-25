CHP’li Başarır’dan fezleke yanıtı: Alnımız açık

CHP'li Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada meclise gönderilen fezlekeler arasında kendisinin de bulunduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

* Fezlekelerle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Bizim alnımız açık. Gereğini yapsınlar. İşte Meclis. Güzel ülkemin gündemi bu değil.

*Gündem yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik, pandemi. Esnaf dükkan açamazken AKP'nin yaptığı kongreler gündemimiz.

* Gündem işçimizin, emeklimizin, memurumuzun, köylümüzün, halkın hali, gündem sefalet. Biz gerçek gündemi konuşmaya devam edeceğiz. İktidar fezlekelerle gündemi değiştirmeye çalışıyor.

* Gerçekleri konuşmaya cesaretleri ve yüzleri yok. Sahip oldukları sorumlulukların üstesinden gelemeyip her kesimden insanlara iftira atarak ülke yönetilmez.

* Haydi buyursunlar. Benim dokunulmazlığımla ilgili Türkiye'de bir gündem yok, olmasın da. Kaldırsınlar. Biz halkın gündemiyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Lütfen gündemi meşgul etmeyin.