CHP’li Başarır’dan Fuat Oktay’a: Eşyaların üzerinde mi tepiniyorsunuz?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerine CHP Grubu adına konuşma yaptı. Başarır, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 2020 yılındaki 205 milyon TL'lik amortisman giderine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Sayın Oktay çok mu hor kullanıyorsunuz bu sarayı merak ediyorum. Milletin, halkın, işçinin, esnafın üzerinde tepiniyorsunuz anladık. Bir de eşyaların üzerinde mi tepiniyorsunuz? Böyle bir gider olabilir mi?" diye seslendi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, mecliste görüşülen Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinden iktidara yüklendi. Parti adına konuşma yapan Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a dönerek, “Halkın üzerinde tepiniyorsunuz, koltukların üzerinde de mi tepiniyorsunuz?” diye sordu.

Konuşması sırasında Sarayın 205 milyon liralık amortisman (yıpranma payı) giderini dile getiren Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a dönerek, “Sayın Oktay çok mu hor kullanıyorsunuz bu sarayı merak ediyorum. Milletin, halkın, işçinin, esnafın üzerinde tepiniyorsunuz anladık. Bir de eşyaların üzerinde mi tepiniyorsunuz? Böyle bir gider olabilir mi? 3-4 yıllık bir saraydan bahsediyoruz” dedi.

“BAKALIM NE KADAR HAYIRLI BİR BÜTÇE”

Konuşmasının başında, elindeki bütçeyi en savurgan bir şekilde kullanan Cumhurbaşkanlığının bütçesini görüştüklerini ifade eden CHP'li Başarır, “Bu bütçe defolu bir bütçedir, sorunlu ama sorumsuz bir bütçedir, bencil bir bütçedir. Buraya çıkan arkadaşların birçoğu sözlerinin ya başında ya da sonunda ‘bu bütçenin vatana, millete, halka hayırlı olmasını diliyoruz' diyor. Bakalım ne kadar hayırlı bir bütçe, rakamlarla bakalım. Geçen seneki Sayıştay raporlarında belirlenen rakamlara bakalım” diye konuştu.

“BURADAN BOLU'YA KONVOY OLUR”

Sarayın, sadece 1 milyar 218 milyon değerinde araç filosu olduğunu hatırlatan CHP'li Başarır, “2020 yılındaki değerlere baktığımız zaman 5 bin tane yerli araç alınır bu parayla. Buradan Bolu'ya konvoy olur. Yazık değil mi? Değeri arkadaşlar bu rakamların içerisinde lastik giderleri, yakıt giderleri, sigorta giderleri, bakım giderleri yok. Yazık değil mi?” ifadelerini kullandı.

“ALLAH BU HALKI SİZDEN KORUSUN”

Ocak ayı ile ekim ayları arasında 10 aylık süreçte, Cumhurbaşkanını koruyan korumaların devlete olan maliyetinin 262 milyon 592 bin TL olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, “Ben bu arkadaşların beyefendiyi nasıl koruduğunu bilmiyorum ama Allah bu halkı sizden korusun! Yahu böyle bir harcama kalemi olabilir mi? Böyle bir bütçe olabilir mi? Olamaz!” dedi.

“SAYIN OKTAY ÇOK MU HOR KULLANIYORSUNUZ SARAYI?”

Sarayın amortisman giderine de değinen CHP'li Başarır, şöyle dedi:

* Dün açılan sarayın 2019 bütçesindeki amortisman gideri 50 milyon TL. 2020'de ne olmuş? 205 milyon TL. Nedir bu gider? Yıpranma, tamir giderleri. Sayın Oktay çok mu hor kullanıyorsunuz bu sarayı merak ediyorum.

* Milletin, halkın, işçinin, esnafın üzerinde tepiniyorsunuz anladık. Bir de eşyaların üzerinde mi tepiniyorsunuz? Böyle bir gider olabilir mi? 3-4 yıllık bir saraydan bahsediyoruz. 205 milyon lira tamir gideri.

* Yine beyefendinin yiyecek, giyecek, içecek, temizlik giderleri 50 milyon TL. Bunu bana anlatır mısınız? Bir şu 50 milyonluk yiyecek, içecek masrafına bakın bir de Altındağ'da bir eve girin, dolabı açın. Yüzünüz kızarır, yüzünüz.

“BEN 84 MİLYONU, SEN BİR ADAMI TEMSİL EDİYORSUN”

Başarır, konuşması esnasında AKP milletvekillerinin kendisiyle ilgili açıklamaları üzerine, “Abdullah Bey, bana laf atma kardeşim. Ben, 84 milyona hesap veriyorum. Sen bir adama hesap veriyorsun. Aramızdaki fark bu. Ben işçiyi, emekliyi, köylüyü temsil ediyorum. Sen bir adamı temsil ediyorsun. Aramızdaki fark bu” diyerek yanıt verdi.

“BEYEFENDİ İÇİN HERHALDE ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ ARIYORLAR”

Sarayın ziraat giderlerinin 2019 yılında 700 bin TL iken 2020'ye gelince 9 milyona fırladığının altını çizen Başarır, şu görüşlere yer verdi:

* Şimdi, Sayın Fuat Oktay'a sorsam diyecek ki gübreye zam geldi, tohuma zam geldi, zehire zam geldi, hem de 12 kat. 51 milyon TL Tıbbi ve Laboratuvar malzemeleri gideri var. Aklıma bir sarayın kürlerini yapan Saraçoğlu geliyor.

* İkinci olarak bu giderler geliyor yani ziraat giderleri. Ne yetiştiriyor merak ediyorum. Laboratuvar giderleri geliyor. Beyefendi için herhalde ölümsüzlük iksiri arıyorlar. Yahu böyle bir gider var mı? Ne yetiştiriyorlar?

“SİZ LALE DEVRİNDE YAŞIYORSUNUZ ARKADAŞLAR!”

Saray harcamalarının utanç verici rakamlar olduğunu dile getiren CHP'li Başarır, şöyle dedi:

* Sarayın, beyefendinin güvenliği için sağlığı için, yiyeceği için, içeceği için biz bunları vermek zorundayız. Bir arkadaşınız çıkıp da bir soru sormadı? Ziraat gideri var, bu adam ne yetiştiriyor diye sormadı?

* Ben gerçekten soruyorum. Bu adam ne yetiştiriyor? Bence kivi, muz falan değil siz lale yetiştiriyorsunuz çünkü lale devrinde yaşıyorsunuz. Siz lale devrinde yaşıyorsunuz arkadaşlar!

“SEKRETER BAKANLARI AYAKTA ALKIŞLIYORSUNUZ”

CHP'li Başarır konuşmasına şu sözlerle son verdi:

* Değerli arkadaşlar, bir şey daha bana çok dokunuyor. Sizi halk seçti. Şurada oturan sekreter bakanları ayakta alkışlıyorsunuz. Bakın burada kimse yok ama oylamadan sonra evet oyu verdikten sonra sıraya giriyorsunuz. Ya siz seçilmişsiniz. Bu adam gelecek sizin önünüzde yakasını ilikleyecek. Böyle bir şey olabilir mi?

* Siz bu halka hesap vereceksiniz! Siz bir sokağa çıkın, siz bir insanları görün, siz işçiyi görün. Dün haykıran işçiyi, ekmek sırasındaki o amcayı görün. İnsanlar, çocuk bezi alamaz. İnsanlar, ekmek alamaz hale geldi. Utanın! Utanın! Utanın!