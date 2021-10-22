CHP’li Başarır’dan ‘muhteşem Süleyman’ çıkışı: Soylu’nun gri liste açıklamasına tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü’nün Türkiye'yi kara para aklama ve terörizm finansmanı konusunda gri listeye almasıyla ilgili açıklamasına LGBT'yi de konu etmesine tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Başarır, "’Avrupa bizden güçlü olabilir ama biz ahlaklıyız’ diyor. Bunu ‘Muhteşem Süleyman’ söylüyor. Yahu LGBT’liler sana Reza Zarrab ile iş mi yap diyor? Sezgin Baran Korkmaz ile iş mi yap diyor?" çıkışında bulundu.

Mert ÖZ

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu TELE 1 ekranlarında yayınlanan Demokrasi Arenası programının konukları CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gazeteci Sedef Kabaş ve yazar Gani Müjde oldu.

Türkiye'nin kurucuları arasında yer aldığı Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda ‘gri liste'ye alınmasını değerlendiren CHP'li Başarır, şöyle konuştu:

* Biz hesap veren ya da hesap sorabilen bir yönetim değiliz. Ne yargı, ne yönetim, ne vatandaşımız hesap soramıyor. Sorsalar da hesap verilmiyor. Şeffaf bir ülke değiliz. Sınırsız devlet ve iktidar yetkileri olan bir kişi var. Bu, işte gri listeyi getiriyor.

* Türkiye 2011'de de gri listedeydi. MASAK'ı kurdular. ‘Şeffaf olacağız, kara payı, mafyayı temizleyip hesap vereceğiz’ dediler. 2011'den hemen sonra bu ülkede ayakkabı kutuları çıktı.

* Kimin çıkardığı önemli değil, bir gerçek, bir ses kayıtları, kutuların içerisinde kirli para vardı. Yargılayabildik mi? Hayır. Sonra Reza Zarrab çıktı. Bakanlara verdiği rüşvetleri anlattı.

“ZARRAB'IN ADI ARTIK MR. GOLDSMITH”

Uğur Dündar ise araya girerek, “Adı artık Reza Zarrab değil. Amerika'da itirafçı olduktan sonra kimlik değiştirme hakkını kullanarak yeni bir isim aldı. Reza Zarrab'ın yeni adı Mr. Aaron Goldsmith. Türkçe'ye çevirirsek Harun Kuyumcu. Türkiye'de yaptığı işe paralel bir yeni kimlik aldığını biliyoruz” dedi.

“HESAP SORABİLSEYDİK DÜNYA BİZİ GRİ LİSTEYE ALMAYACAKTI”

Başarır, “İsmi değişen bu itirafçı bizim elimizdeydi. Biz, eğer ki buna hesap sorabilseydik, rüşvet verdiği insanları yargılayabilseydik, dünya bizi gri listeye almayacaktı. Sonra da Sezgin Baran Korkmaz çıktı” diye ekledi.

SOYLU'NUN GRİ LİSTE AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gri listeye tepki gösterdiği açıklamasında, “LGBT’yi aile yapımızı bozmasın, çocuklarımızı ahlaksızlığa sevk etmesin diye engelledik. Siz her türlü sapkınlığın içerisinde oluyorsunuz. Biz ona girmek durumunda değiliz” ifadelerini kullanmasına tepki gösteren Başarır, “'Avrupa bizden güçlü olabilir ama biz ahlaklıyız' diyor. Bunu ‘Muhteşem Süleyman' söylüyor. Konuyu şuradan alıyor; ‘Avrupa güçlü, biz ahlaklıyız, sebep bu' diyor. Yahu LGBT'liler sana Reza Zarrab ile iş mi yap diyor? Sezgin Baran Korkmaz ile iş mi yap diyor?” şeklinde konuştu.



“YÜZÜ KIZARMASI GEREKENLER VAR”

“Bence bir de kırmızı liste olmalı” diye devam eden Başarır, “Bu ülkede yüzü kızarması gereken bir yönetim var. Başta Cumhurbaşkanı, bakanlar ve muhteşem Süleyman. Bunların yüzünün kızarması lazım bu ülkede” dedi.

“Türkiye, kara para aklama cenneti olmuş. Hiçbir savcı soruşturma bile yürütmüyor” diyen Başarır, şunları söyledi:

* Bu ülkeden torpilli ihale alacaksın, 7 ceddimiz sana garanti olarak para ödeyecek, bir de onun vergisini ödememek için yurt dışına kaçıracaksın. Siz kimsiniz kardeşim? Siz nereden çöktünüz bu ülkenin üzerine? Sarayı yapan müteahhit, bunun parasını adalara kaçırmış. Sonra biz niye gri listedeyiz.

* Türkiye'nin geldiği nokta bir felaket. Her şeye rağmen güçlü bir ülke. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu o kadar güçlü ki… Hâlâ umudumuz var. Hâlâ bu ülkeye namuslu, şerefli, onurlu idareciler gelirse 3-4 yılda kurtulabiliriz.

* Türkiye'yi bağımsız bir hukuk kurtaracaktır. Bir an önce gerçek sorumluluları bağımsız mahkemelerde yargılamalıyız. Halkın olanı tekrar halka vermeliyiz.

“KUYRUĞU KAĞITTAN OLAN ATEŞE YAKLAŞMAZ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kanun dışına çıkmış bürokratlara yaptığı uyarı hakkında konuşan Başarır, “Bundan Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı rahatsız oldu. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Kuyruğu kağıttan olan ateşe yaklaşmaz. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Bizim alnımız açık. Rahşan Ecevit ölmeden önce 100 metrekarelik bir kooperatif evinde yaşıyordu, saraylarda ölmedi. Bizim banka batıran çocuklarımız, yeğenlerimiz olmadı” ifadelerini kullandı.

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