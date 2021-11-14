CHP’li Başarır’dan, SBK’nın Uğur Dündar’a ve kendisine açtığı davaya tepki

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisi ve SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar hakkında açtığı davaya tepki göstererek, “Eğer bir ülkede yargı görevini yapmazsa ya da yargı görevini yapıp tamamlamazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır” dedi.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kara para aklama suçu işlediği gerekçesiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine ve SÖZCÜ gazetesi yazarı Uğur Dündar'a manevi tazminat davası açmasına tepki gösterdi.

Başarır, “Sezgin Baran Korkmaz, Gazeteci Uğur Dündar'a ve bana manevi tazminat davası açmış. Neymiş, kendisini küçük düşürmüşüz. Peki Sezgin Baran Korkmaz ve onunla bu ülkede iş tutanlar, ona yargıda kalkan olanlar, siz bizim ülkemizi küçük düşürmediniz mi? Biz, Sezgin Baran Korkmaz'ı daha ne kadar küçültebiliriz ki? Eğer bir ülkede yargı görevini yapmazsa ya da yargı görevini yapıp tamamlamazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır” ifadelerini kullandı.

NASIL BİR DÖNEMDE YAŞIYORUZ?

Sezgin Baran Korkmaz'ın şu an yurtdışında tutuklu bulunduğunu belirten Başarır, şunları söyledi:

– Ülkemizde gördük ki Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığındaki tedbiri kaldırdılar, yurtdışına çıkış yasağını kaldırdılar. Sezgin Baran Korkmaz baktı ki kendisiyle iş tutan bir sürü insana dava bile açmadılar, ‘ben dava açayım' dedi, Uğur Dündar'a, Ali Mahir Başarır'a. Nasıl bir dönemde yaşıyoruz. Bunu duyduğumda inanamadım.

– Bu kişi bize dava açma cesaretinde bulunuyor. MASAK raporunu, hakkındaki iddiaları görmüyor herhâlde hiç kimse. O MASAK raporunu Uğur Dündar yazmadı, ben yazmadım. Kara para aklama suçunu işlediğine dair o raporu biz ortaya koymadık. İşte benim ülkemde yargı görevini yapmazsa, Sezgin Baran Korkmaz da siyasetçiye, gazeteciye dava açacak cesareti kendinde bulur. Yazıklar olsun.

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