CHP’li başkan hayatını kaybetti, organları yaşatacak

Denizli'nin Güney ilçesinde 1984 ve 1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan CHP'li Mustafa Gökoğlan geçirdiği beyin kanamasına bağlı olarak hayatını kaybetti.

Önceki gece rahatsızlanan Gökoğlan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tıbbi müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındıysa da çabalar hayata tutunmasına yetmedi.

Organ nakline duyarlılığı ile bilinen bu konuda kentin öncü isimlerinden biri olan Gökoğlan'ın organları nakil bekleyen hastalar için umut oldu.

Beyin ölümünün ardından organları doku uyumu sağlanan hastalara bağışlandı. Gökoğlan, 1998 yılında hayatını kaybeden kızının organlarını da bağışlamıştı. Diğer yandan Gökoğlan'ın cenazesi Güney'de ilçe mezarlığında toprağa verildi.