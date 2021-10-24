CHP’li başkan kaza yaptı! 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Tuzlukçu ilçesinin CHP’li belediye başkanı Nurettin Akbuğa, Akşehir'de kaza yaptı. Belediye Başkanı Akbuğa ile sürücü Atilla Özsoy yaralanırken, araçtaki Abdullah Azmi Uyar ise yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Engili mevkisinde meydana geldi. Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, park halinde bulunan Ramazan Uğur’un kullandığı 42 YF 525 plakalı kamyona arkadan çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Atilla Özsoy ve Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, yaralandı, araçtaki Abdullah Azmi Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Özsoy ve Akbuğa, ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Tedaviye alınan Başkan Akbuğa’nın kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Akbuğa ve Özsoy’un Cankurtaran Mahallesi’nde Abdullah Azmi Uyar’ın çalıştığı lokantada yemek yedikleri, ardından Tuzlukçu’ya dönmek isterken Uyar’ı da güzergahlarında olduğu için Akşehir’deki evlerine bırakmak istedikleri belirtildi.

“BİRKAÇ KIRIKLA KURTULDUM”

Kazanın ardından açıklamada bulunan Akbuğa, “Akşehir'de geçirmiş olduğumuz trafik kazasından birkaç kırıkla kurtuldum. Aynı araçta bulunduğum kardeşimiz Abdullah Azmi Uyar kazada hayatını kaybetti. Azmi kardeşime Allah'tan rahmet değerli ailesine başsağlığı dilerim. Telefonlara bakamıyorum. Arayıp soranlara teşekkür ederim” dedi.

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