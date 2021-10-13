CHP’li Başkana Cumhur İttifakı engeli

Çoğunluğu elinde bulunduran mecliste Cumhur İttifakı engeline takılan CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer’in 265 milyon TL’lik borçlanma talebi yine ret edildi. Geçmiş dönemde komisyona havale edilmeksizin ve oy birliğiyle borçlanma verildiğini hatırlatan Başkan Seçer, "Geçmiş dönem bu memlekette neler olmuş, hangi mirasın üzerine nasıl oturmuşum, onu size anlatmaya çalışıyorum" dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve başladığı yaklaşık 2.5 yıllık süre içinde borçlanma konusunda mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı engelini bir türlü aşamıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim Ayı 1. Birleşim Toplantısı Kongre Merkezi'nde yapıldı. Meclis toplantısına CHP'li Başkan Seçer’in ret edilen 265 Milyon TL'lik borçlanma talebinin ret edilmesi damga vurdu. 4'ncü borçlanma talebinin nedenlerini bir kez daha meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana sosyal hizmetlerden eğitime, ulaşımdan yol yapımına, tarımdan sağlığa kadar Mersin'in 13 ilçesinde eşit ve adil bir biçimde hizmet götürdüklerini dile getirdi.

BORÇLANMA İSTEDİĞİNİN NEDENİNİ TEK TEK ANLATTI

Başkan Seçer, geçtiğimiz aylarda reddedilen borçlanma yetkisinin verilmesi konusunu bir kez daha Meclis'e getirme ihtiyacı duyduklarını belirterek, 2021 yılı bütçe denkliği için konulan borçlanma kalemi tutarı olan miktarın bankadan ya da finans kurumlarından alınabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na Meclis kararıyla yetki verilmesi gerektiğini vurguladı. 2021 yılı Mersin Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 2 milyar 695 milyon lira, toplam gelir bütçesinin ise 2 milyar 485 milyon lira olduğunu kaydeden Başkan Seçer, “210 milyon liralık bir açık konusu. Muhasebe tekniği kaynaklı bizim 265 milyon lira talebimiz. Yoksa bizim zaten bundan kullanacağımız 193 milyon lira, Meclis yetkisinden kullanabiliyoruz. Yani bu 210 milyon liralık açığın 193 milyon liralık kısmı bu alacağım borçlanmadan, 265 milyon lira eğer borçlanma yetkisi alırsam, Bakanlık iznine tabi olmadan bu parayı kullanabileceğim” diye konuştu. Metro için Meclis'ten 900 milyon lira borçlanma yetkisini aldığını da hatırlatan Seçer, “Ama ben şu anda borçlanamam. Neden? Bakanlık iznine tabi. Şu anda Hazine Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz. Buradaki Meclis'in bana vereceği borçlanma kalemi tamamen bütçemle ilgili” diye konuştu.

“EN UFAK YAPTIĞINIZ BİR HAREKETİN RAKAMSAL KARŞILIĞI 1 MİLYON, 2 MİLYON LİRA”

Başkan Seçer, 2 milyar 695 milyon liralık bütçedeki gider kalemlerini ayrıntılı bir şekilde meclis üyelerine anlattı. Fen İşleri Dairesi'nin şu anda 75 projesi olduğunu belirten Başkan Seçer, 23 milyon 360 bin liralık kent meydanı ve otopark yapımını aralık ayı sonunda bitirmeyi öngördüklerini söyledi. Seçer, Gülnar'da 108 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunu bu hafta hizmete açtıklarını anımsattı. Toplu taşıma yerleşkesi, çok amaçlı sosyal tesis, mezarlık, muhtarlık binaları, üstgeçitler, hayvan rehabilitasyon ve geçici bakımevleri, pazar alanları, otoparklar, okuma salonları ve çevreyolu gibi yaptıkları birçok projenin bütçelerini tek tek açıklayan Başkan Seçer, yapımı tamamlanan ancak ödemeleri devam eden projelerden de bahsetti. Birçok noktada yaptıkları revizyon çalışmalarının bütçesini de tek tek açıklayan Seçer, “En ufak yaptığınız bir hareketin rakamsal karşılığı 1 milyon, 2 milyon lira” ifadelerine yer verdi.

“BİZ PARAYI SON DERECE HESAPLI HARCIYORUZ”

87 günde yaptıkları Sevgi Katlı Kavşağı'nı 42 milyon liraya mal ettiklerini kaydeden Başkan Seçer, göreve geldikten sonra yapımını tamamladıkları Anıt Katlı Kavşağı'nın bütçesinin ise 67 milyon lira olduğunu vurguladı. Seçer, sözlerine şöyle devam etti:

“Eski bir ihaleden yapılmış, 67 milyon lira. Hala davası devam ediyor, ödediğimiz kısım var, ödeyeceğimiz kısım var ve bunlar ödeme takvimimiz içerisinde. Daha moderni belki de daha şık olanını ama aynı ebatlara sahip katlı kavşağı bu yönetim 42 milyon liraya mal etti. Yani biz parayı da son derece hesaplı harcıyoruz. Yaptığımız ihaleleri de en uygun rakamlara, en makul rakamlara yapıyoruz. Yaptığımız inşaat kalitesi de bugün yapılıp yapılabilecek en iyi kalitede inşaatlar oluyor.”

“İNŞALLAH METRONUN TEMELİNİ HEP BERABER 3 OCAK'TA ATACAĞIZ”

IBRD'den bulunan 7 milyonu hibeli kredi ile 100 yeni CNG'li otobüs alarak araç filosunu genişleteceklerini söyleyen Başkan Seçer, otobüs alımının 15 Kasım'da ön yeterlilik, 31 Aralık'ta da kesin ihalesinin yapılacağını belirtti. Başkan Seçer, geçen yıl 7 milyon 487 liraya mal olan 600 durak yaptıklarını, bu yıl aldıkları yeni hatlarda kullanılacak 500 durağın da montajını bu yılsonu itibariyle tamamlayacaklarını söyledi. Mezitli-Gar arasında yapımı süren bisiklet yoluna dair de konuşan Başkan Seçer, devamında Metro projesine de değindi. Seçer, şöyle dedi:

“Metronun inşallah hep beraber 3 Ocak'ta temelini atacağız. Şu anda müteahhitte, yüklenici firmaya yer teslimi yapılıyor. Şantiye çalışmaları yapılıyor. Çok önemli bir ekonomik hacim sağlayacak. Toplamda yaklaşık olarak 3,5 milyar lirayı konuşuyoruz ve bunun 3'te 2'lik kısmı da bu kentte kalacak. 2 binin üzerinde direkt ya da dolaylı insan bu inşaatta çalışacak. Bu insanlar maaş elde edecek. Bu insanların gelmesi, gitmesi, kentte ihtiyacını karşılaması esnafın işini de çok canlandıracak.”

“CORONAVİRÜS DÖNEMİNDE 9 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ YEMEK GÖTÜRÜLDÜ”

2021 yılı Eylül ayı itibariyle toplam 12 bin 595 vatandaşın Halk Kart vasıtasıyla sosyal yardım aldığını ifade eden Başkan Seçer, salgının ilk döneminde günlük 9 bin kişiye ücretsiz yemek götürüldüğünü ve bu yıl da aynı hizmeti sürdürdüklerini anlattı. Seçer, sosyal belediyecilik anlamında yapılan çalışmaları şöyle özetledi:

“Günlük sadece ortalama 1400 ihtiyaç sahibine, kronik rahatsızlığı olan, yaş almış yurttaşlarımıza aşhanemizden evlerine kadar sıcak yemek servisi yapılıyor. 24 farklı noktada hizmet veren Mahalle Mutfakları'nın sayısını 30'a çıkardık. 6 noktada çalışmalar devam ediyor. Gıda kolilerinden Ramazan paketlerine, Hamile Bakım Sütü'nden El Bebek Gül Bebek projesine, kurs merkezlerinden öğrencilere yapılan öğrenim yardımına, İlk Çantam Projesi'nden Süt Senin Gurur Mersin'in projesine kadar sosyal hizmetler yürüttük.”

“BU BELEDİYE MALİ DİSİPLİNİ SAĞLAMIŞTIR”

Büyükşehir Belediyesi olarak mali disiplini sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Geçtiğimiz dönem 2 milyar 246 milyon borcumuz toplamda şu anda 1 milyar 493 milyon lira. Bu belediye mali disiplini sağlamıştır. Nokta. Ve yatırım yapıyor bu belediye. Gelelim asıl dramatik olan, asıl üzücü olan geçmiş dönemle, bu dönemin mukayesesine. Bakalım geçmiş dönemde bu Meclis'te uygulamalar nasıl yürüyormuş? Bakalım neler olmuş? Eski yönetim gelmiş, 14.07.2014'te. Ayağının tozuyla 3 ay sonra, 4 ay sonra 40 milyon lira oy birliğiyle, komisyona havale edilmeden, dolar kuru 2.2 lira. 18 milyon 181 bin dolar. Yani kabaca 40 milyon lira. Bu arkadaşlarım Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin komisyona sevk etmeden bakın 18 milyon 181 bin dolar. Ben şu anda Meclis'ten 18 lira borçlanma istesem derler ki bütçe konusu. Plan Bütçe'ye gitsin. Demezler mi? Derler. Gelelim 14 Eylül'e. Bakın üzerinden 2 ay geçmiş. Dolar kuru 2.75, 60 milyon lira. Komisyona havale edilmeksizin ilk yılda. 21 milyon 818 bin dolar. Toplamda kabaca söylüyorum 40 milyon dolar. Bugünün 360 milyon lirası. İlk yılda vermiş bu Meclis. Komisyona havale edilmeksizin, oy birliğiyle.”

“GEÇMİŞ DÖNEM BU MEMLEKETTE NELER OLMUŞ, ONU SİZE ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM”

Geçmiş dönemde komisyona havale edilmeksizin ve oy birliğiyle borçlanma verildiğini kaydeden Seçer, şöyle konuştu:

“Gelmişiz 2016'ya. Dolar kuru 3 lira. 11 Ocak 2016. Komisyona havale edilmeksizin 83.333 bin dolar. 84 milyon dolar. Yaklaşık 800 milyon lira. Komisyona havale edilmeksizin, oy birliğiyle, gerekçe ne biliyor musunuz? Muhtelif cadde, bulvar ve yollarda toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı, asfalt, sathi kaplama yapım işleri kullanılmak üzere. Biz ne anlatıyoruz? Biz bu kadar geçiştirmiyoruz da, ton ton, metre metre, kilometre kilometre anlatıyoruz. Değil mi? Komisyona havale edilme gereği bile duyulmamış. Gelene geç, gidene geç. Bütün gruplara söylüyorum. Benim grubum da varmış. Gelmişiz Eylül'ün 23'üne. 2016'da. 16.666 bin dolar. 50 milyon lira. Yani parti parti, şu parti, bu parti ayrımı yapmadan, burada gördüğümü şeffaf bir şekilde aktarıyorum. Burada partileri, partimi, partinizi vesaire o dönemde çalışanları zan altında tutmak değil, uygulamaların mukayesesini; ben nelerle karşı karşıyayım, bu memlekete hizmet etmek için ne zorluklar çekiyorum, geçmiş dönem bu memlekette neler olmuş, hangi mirasın üzerine nasıl oturmuşum, onu size anlatmaya çalışıyorum. Yaptığım bu” dedi.

“MEMLEKETİN GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA ALIYORSUNUZ' DEMEK AKLINIZA GELMEDİ Mİ?”

2018 yılında verilen teminat mektubu konusuna da değinen Başkan Seçer, 11 Haziran 2018'de seçime 9 ay kala yaklaşık olarak 16 milyon liralık teminat mektubunun kabul edildiğini söyledi. Seçer, şunları söyledi:

“Osmanlı döneminde kapitülasyonlar vardı. Bilirsiniz değil mi? Borç, alacaklı devletlere sorgusuz, sualsiz gel, al, vergime el koy. Değil mi? Al götür vergi dairesini, ipotek koy. Ve o dönemin belediye başkanı yönetmiyor Meclis'i. Başkan Vekili yönetiyor arkadaşlar. Rakam yok. Belediyemizin yükümlülükleri borçların, ödenebilmesi için Denizbank A.Ş. lehine, ipotekle ilgili olarak gerek banka nezdinde, gerekse tapu sicil müdürlüğü nezdinde imzalanması gerekli tüm evraklar için yetki isteniyor ve oy birliğiyle kabul ediliyor bu. Şimdi tek tek isimlerini saymayalım. Burada değil. Olanları saydım zaten. Şu anda Meclis'te görev yapmayan o dönemin Meclis üyeleri de var burada. Bu kapitülasyon. Bu açık çek. Bu açık ipotek. Gel, nereye el koyarsan koy, ipotek koyarsan koy. Siz bu kadar bilgi, beceri sahibisiniz. O zaman mikrofonu elinize alıp ‘siz ne yapıyorsunuz, memleketin geleceğini ipotek altına alıyorsunuz' demek aklınıza gelmedi mi? Bunları bir söyleseydiniz, siz bunu nasıl yaptınız? Allah'tan, bir şirket geliyor. O şirket kim biliyor musunuz? 2018'in 12. ayında sizlerin verdiği bu borçlanma yetkisiyle bir bankadan yüzde 31,5 faizle 175 milyon lira para kullanıp ödeme yapılan şirket, haciz getiriyor, banka bunu duyuyor. Bu ipotek karşılığında verecek borcu vermiyor, vazgeçiyor ve bu yetki de açıkta kalıyor.”

“BİRAZ CESUR OLUN”

Türkiye'de kredi notu en yüksek iki belediyeden birinin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Hiçbir şey tesadüflerle yapılmıyor. Metro konusunda öyle ‘memleketi borç altına aldık'. Bunlar Mersin adına koyacağımız vizyonun çok gerisinde kalan laflar. Bizim raylı sistemi olan kentlerden geri kalır ne tarafımız var? Yani biraz cesur olun. Vergide üst ligdesiniz ama ortaya koyduğunuz vizyon eğer amatör ligde kalırsa yazık yani. Mersin olarak siz şampiyonlar ligini hak ediyorsunuz.”

“ÇITAYI YÜKSELTİN. KÜÇÜK DÜŞÜNMEYİN”

Metronun Mersin tarihinin en büyük yerel yönetim yatırımı olduğuna vurgu yapan Başkan Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mersin çok daha büyüğünü hak ediyor. 5. ,6. ,7. sırada vergi öde, 24. sırada geri dönüşün olsun. Bu Mersin'e yapılan büyük bir haksızlık, elbette yatırım yapacağız. Elbette merkezi hükümet bize yardımcı olacak. Finansman konusunda da olacak, hibeler konusunda da olacak. O zaman vergi vermeyelim. Niye çalışıyor Mersin halkı? Niye bu kadar ticaret, ihracat, tarımsal üretim, liman… Bu kadar ağırlığını çekiyoruz? O zaman oturalım, çalışmayalım, yatırım yapmayalım. Ben bunu kabul etmiyorum. Çıtayı yükseltin. Küçük düşünmeyin.”

Yapılan konuşmalardan sonra oylanan 265 milyon TL'lik borçlanma talebi 4'ncü kez ret edildi.