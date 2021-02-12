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CHP’li başkandan AB elçisine ziyaret

Ardahan Belediye Başkanı CHP’li Faruk Demir, Avrupa Birliği Ankara Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut’u ziyaret etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:30, 12/02/2021
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CHP’li başkandan AB elçisine ziyaret

Faruk Demir, ziyaret sonrası sosyal medyada paylaştığı mesajda, “Kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ardahan'a davet ettik. Kendilerine Damal Bebeği ve yöresel lezzetlerimizi armağan ettik. Çevre, temiz enerji ve süt ürünleri üzerinde uzun uzun fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

“BÖLGENİN ÖNEMİNİ ANLATTIK”

Demir, “Fizibiliteleri bitmek üzere olan çok sayıdaki projelerimizi kendilerine ulaştıracağız. Kafkasya'ya açılan 2 sınır kapısı, enerji koridoru ve Bakü – Tiflis – Ceyhan demiryolunun geçiş merkezi olan Ardahan'ın ülkemiz, AB ve bölgemiz için önemini anlattık. Sıcak karşılama ve misafirperverliği için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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aile Ankara Ardahan Avrupa CHP Kars
Yayınlanma Tarihi:20:14,