CHP’li başkandan çarpıcı iddia: Korucu alımları AKP ilçe başkanlarının verdiği listeye göre yapılıyor

CHP Bingöl il Başkanı Hasan Aktaş, güvenliğin sağlanması için belirli zamanlarda gerçekleştirilen köy koruculuğu alımların liyakate göre değil AKP ilçe başkanlıklarının vermiş olduğu listelere göre yapıldığını iddia etti. Aktaş,” Maalesef, kentimizde koruculuk mesleği amacının dışına çıkartılıp sadece geçim kapısı ve oy deposu olarak görülüyor” dedi.

EVREN DEMİRDAŞ

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CHP il Başkanı Hasan Aktaş, Bingöl'ün köylerinde güvenliği sağlaması için yapılan korucu alımlarında AKP ilçe başkanlarının vermiş oldukları listelerin göreve başlatıldığını mülakatta geçen kişilerin ise gerekçesiz elendiğini öne sürdü.

“AŞİRET MENSUBU ÜYESİ OLAN KİŞİLER KORUCU YAPILIYOR”

Köy koruculuğunun amacının dışında kullanıldığını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

* Bölgemizde öteden beri uygulaması tartışmalı olan köy koruculuğu, güvenlikten ziyade bir seçim kapısına dönüşmüş durumda.

* Son dönemlerde bölgemizin güvenliği açısından alınan ve kolluk kuvvetlerine büyük destekleri olan koruculuk alanında alımlarda torpille liyakatsiz alımların yapıldığına dair ilçe başkanlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yoğun bir şikayet aldık.

* Özellikle geniş aile yapısına sahip ve aşiret mensuplarının üyeleri olan ancak koruculuk ile alakalı yeterli tecrübesi olmayan insanlar alınırken mülakatlardan geçmiş ve şartlara uyan kişiler elendi. Bu kişilerin isimleri de geldi bana.

* Örneğin Kığı ilçemizde 3 tane korucu alımı yapılmış mülakatlarda geçmelerine rağmen herhangi bir açıklama yapılmaksızın elendi.

“AKP'LİLERİN VERMİŞ OLDUĞU LİSTELER GÖREVE BAŞLATILIYOR”

Korucu alımlarında AKP ilçe başkanlıkların vermiş oldukları listelerdeki isimler koruculuk görevine başlatıldığını belirten Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ancak bu işi yapabilen ve eğitimini almış kişiler ise neden belirtmeksizin eleniyorlar. Güvenlik gibi çok dikkat edilecek bir konuda koruculuk alımlarında liyakatı değil de AKP ilçe teşkilatlarının göndermiş olduğu listeleri dikkate alırsanız o bölgenin güvenliğini de tehlikeye atmış olursunuz.

* Maalesef, kentimizde koruculuk mesleğinin amacının dışına çıkartılıp sadece geçim kapısı ve oy deposu olarak görülüyor.

* Koruculuk alımlarının liyakatli bir şekilde yapılması adayların bu mesleğe uygun olan kişilerden seçilmesi adına konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı