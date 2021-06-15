CHP’li Başkan’dan video yanıt: O kadar çok yalan söylemiş ki biz bile inandık

Yaklaşık 1 haftadır yoğun yağmur yağışının etkisinde olan Bolu’da, kanalizasyonlar patladı, yollar göle döndü ve bir çok yeri su bastı. Yaşanan su baskınlarının ardından bazı kesimlerden tepki alan CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP’li eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın kentin alt yapı sorunlarının çözüldüğünü ve 50 yıl hiç bir sorun yaşanmayacağını açıkladığı video ile cevap verdi. Videoda, 3 yıldır kentin alt yapısı ile ilgilendiğini anlatan Yılmaz, yapılan alt yapı sisteminin Avrupa şehirlerinde dahi olmadığını söylüyor.

“HANİ 50 YIL ALT YAPI SORUNU OLMAYACAKTI”

Seçimi kazandıktan 1.5 ay sonra yağan ilk yağmurda kentte ki alt yapı sorununun ortaya çıktığını dile getiren Özcan, “Hani 50 yıl alt yapıyla ilgili bir problem olmayacaktı. Bunlar ne kadar iddialı laflar. Bunlar arşivlerden alınmış görüntüler. Görevi teslim alır almaz 1.5 ay sonra Bolu'da çok büyük alt yapı problemleri olduğunu bütün Bolu gördü. Alt yapıyı 1.5 ayda ben mi bozdum? O kadar çok tekrar etti ki bu yalanı. Biz bile inandık. Seçim döneminde en azından altyapı sorunu az olan bir şehir teslim aldık sanıyorduk. Oysa kazın ayağı öyle değilmiş. 2019 yılında o nehir gibi akan yerde şimdi bir damla dahi su birikmediğini göreceksiniz” dedi.

“HALKIN 700-800 MİLYON LİRASI TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ”

Bolu halkının parasının israf edildiğini belirten Özcan, “O kadar kötü altyapı çalışmaları yapılmış ki, Bolu halkının bugünün parasıyla 700-800 milyon lirası son 15 yılda toprağa gömülmüş. Beton boru yapılması gereken yere koruge boru döşenmiş. 50 kilometre kanalizasyon ve yağmurlama hattı inceledik. Koruge borular çökmüş durumda. Beton boru kullansaydı bu sıkıntıların hiç biri olmayacaktı. Biz bunların hepsinin tespitini yapıyoruz. Bolu'daki altyapı sıkıntısı hiçbir zaman bitmeyecek. Sadece bunu minimuma indirmek bizim hedefimiz” diye konuştu.

“İNSANLARA HAYAL SATMIŞ”

Bolu'nun alt yapı konusunda Türkiye'nin sıkıntılı illerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Tanju Özcan, “Bir anlamda hayal satmış insanlara. ‘Avrupa'nın altyapısı en iyi şehirlerinden biri olacağız.' Kendi söylüyor, '50 yıl boyunca bu tür problemler karşılaşmayacağız.' Durum nasıl, öyle mi? Peki şimdi ben sormayayım mı, 15 sene boyunca bugünkü 700 milyon parayı nereye gömdün? Yaptın mı imalatlarının kontrolünü? Boru döşemişleri, boruyu bir yere bağlamadan bırakmışlar. Ana hatta koruge boru döşenmişler. Kamu zararı, işte size tüyü bitmemiş yetim hakkının nasıl yenildiğinin göstergesi. Ben vatandaşıma hayal satmıyorum. Bolu, söylenenin aksine Türkiye'nin en sıkıntılı şehirlerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan, en kısa süre alt yapı sorununu en aza indirmek için mücadele ettiklerini anlatarak, eski Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz’ın Bolu halkından ve kendisinden özür dilemesini istedi.