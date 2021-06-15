CHP’li belediye başkanına beyzbol sopalı saldırıda 7 gözaltı: Saldırganlar tanıdık çıktı

Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a yapılan beyzbol sopalı saldırı sonrası Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı soruşturma çerçevesinde 7 kişinin gözaltına alındı. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olaydan hemen sonra bir kişiyi gözaltına alırken, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

ARALARINDA İKİZ KULELER’İN SAHİBİ DE VAR

Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda olayla ilgili oldukları şüphesiyle, ‘İkiz Kuleler’in sahibi A. O. İle İ.O. , M.O., Y.C.Ö, F.Ö. , B.D ve A.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, gözaltındakilerin sorgularının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI KINADI

Didim Belediye başkanı CHP'li Deniz Atabay'a yapılan saldırıyı Aydın başta olmak üzere yurt genelinde CHP ve İYİ Partili birçok belediye başkanı kınayarak, sorumluların en kısa sürede ortaya çıkarılarak cezalandırılmasını istedi.

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