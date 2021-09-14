CHP’li belediye başkanına ‘tuvalet’ soruşturması

Malatya’nın CHP’li Arapgir Belediyesi, Kozluk Çayı’nda binlerce vatandaşın kamp yapması üzerine çayın 500 metre ilerisine 2 adet prefabrik tuvalet kurdu. Milli koruma alanına izinsiz prefabrik tuvalet kurduğu ve doğal koruma alanını bozduğu gerekçesiyle Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Malatya'nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 2018 yılında AKP'den istifa ederek CHP'ye geçmiş ve son yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilerek tekrar belediye başkanlığını kazanmıştı.

Arapgir Belediyesi tarafından Kozluk Çayı çevresinde yapılan ve binlerce katılım sağlandığı foto kamp etkinliklerinde ihtiyaç olmasından dolayı Kozluk Çayı’nın uzağında ve kamp alanına yaklaşık 500 metre uzağında belediye tarafından 2 adet prefabrik tuvalet kuruldu.

Ancak prefabrik tuvaletlerin doğal alanları bozduğu ve izinsiz yapıldığı gerekçesiyle Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'na İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İçişleri Bakanlığından gelen soruşturma izninde şu ifadeler yer aldı:

“Arapgir ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kozlu Çayı üzerine yapılan 7 metre uzunluğundaki ve 1 metre çapında beton su borusunun etrafının doldurularak araç geçişlerini sağlamak yol ile ikişer metre karelik kadın ve erkek tuvaletinin, Kayseri Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 27.08.2018 tarih ve 352 sayılı karar ile “Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilen alanın sınırları içerisinde kaldığı, sit alanı içerisine yapılan fiziki ve inşai müdahalelerin izin alınmadan Arapgir Belediye Başkanının talimatı üzerine Fen İşleri Müdürlüğünce yapıldığı Kozluk Çayı Kanyonu Doğal Siy Alanı sınırları içerisinde izinsiz inşai faaliyet ve fiziki müdahalede bulunarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanununun 9, 16, 57/7-8 ve 61/2'inci maddeleri Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinin 15/1'inci maddesine aykırı hareket edildiği anlaşıldığından Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile eski Fen İşleri Müdürü Nuri Kaynarca hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında kanunun 6'ncı maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine 08/03/2021 tarihinde karar verilmiştir.”

“KAMP KURAN KİŞİ SAYISI ARTTI İHTİYAÇ VARDI”

İlçede yapılan foto kamp etkinliğine her yıl ziyaretçi sayısının artmasından dolayı bölgede yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğuna dair yetkili kurumlara yazıların yazılmasına rağmen bir cevap gelmediğini belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, şunları söyledi:

* Kozluk Çayında biz 2009 yılında başkan olduktan sonra o alanı talan ediyorlardı sürekli ağaç kesimleri yapılıyordu. 2012 yılında bir yer kamulaştırılarak kamp alanı planı yaptık.

* Arapgir'in tanıtımına yönelik 2014 yılında ise uluslararası bir foto kamp yaptık. Fotoğraf sanatçılarının yoğun katılımı olmuştu. 2015 ve 2017 yılında tekrar böyle bir festival yapıldı ve katılım 15 bin civarındaydı. 2018 ve 2019 yıllarında tekrar böyle bir organizasyon yaptık o süre içerisinde de 36 bin kişi geldi 2 binin üzerinde çadır kuruldu.

* Tasarladığımız alanın çok üzerine çıktı ziyaretçi sayısı. 2018 yılında bizim girişimlerimizle bu alanda kimse ağaç kesmesin diye doğal koruma alanı ilan edilsin diye 5 yıl boyunca bakanlığa gidip gelmiştik. Sonrasında bunu başardık ve Milli Parklara önerdik Milli Parklar Müdürlüğü 'de bu alana bakıyor.

* Bu bölgede kamp kuran kişilerin sayısı yükselmeye başlayınca bizde ilgili yerlere bu alanda yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ve kalıcı prefabrik tuvaletler ve su ihtiyacını gidermek için bazı sistemlere ihtiyaç olduğunu söyledik.

* İhtiyaç olduğu için çaydan uzak ve kamp alanının yaklaşık 500 metre ilerisinde iki tane erkek ve bayan iki tane tuvalet yaptık. Kamp bitmesine rağmen orada ziyaretçi bitmedi insanlar gruplar halinde gelmeye devam ettiler. 2020 yılında da aynı yoğunluk devam etti. Bu senenin başından beri her hafta 200-300 çadır var alanda.

“MÜFETTİŞ, 20 GÜNDEN FAZLA BELEDİYEDE İKİ TUVALETİ SORUŞTURDU”

Tuvaletlerin kurulması sonrasında Çevre Şehircilik il Müdürlüğü, Valilik üzerinden bakanlığa soruşturma izni istediğini belirten Cömertoğlu, “Aldığımız duyumlara göre birkaç gün öncesinden AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Çevre Şehircilik Bakanlığına gidiyor sonrasında ise kamp alanına doğal korumadan bir memur gönderiliyor. Kurduğumuz tuvaletlerin doğal korumayı bozduğu ve bunu izin almadan yaptığımız için rapor tutulup Valilik üzerinden İçişleri Bakanlığına gönderilerek soruşturma izni isteniyor. İçişleri Bakanının imzasıyla soruşturma izni verildi ve Soruşturma izninin alınması sonrasında müfettiş gönderildi ve müfettiş 20 günden fazla belediyede iki tuvalet soruşturdu. Ama bir şey bulamadılar” diye kaydetti.

“TAM ANLAMIYLA BİR REZİLLİK”

CHP'li Cömertoğlu, “Müfettiş, raporunda bu alan içerisinde tuvaletlerin kullanılmaya devam edildiğini ziyaretlerin de olduğu dolayısıyla doğal koruma alanının izinsiz yapılmasına karşın burada böyle bir ihtiyacın olduğu konusunda raporunu tutup bakanlığa verdi. Ancak yazı gelmeden önce biz tuvaletleri de kaldırmıştık orada ve şuanda insanlar orada mağdur. Bu tam anlamıyla bir rezillik, Türkiye'de maskara olacak bir iş yaşadık. Bu tamamen siyasi bir karardır” ifadelerini kullandı.