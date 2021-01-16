CHP’li belediye borcunu 3 metrelik pankartla duyurdu

31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde Manisa'da MHP'den belediyeyi devralan CHP'li Alaşehir Belediyesi, vatandaşları 18 ay içerisindeki ödedikleri borçlar ve yaptıkları yatırımlar hakkında vatandaşları bilgilendirmek için belediye binasına 3 metrelik pankart astı.

71 yıl sonra ilçeye Alaşehir'e CHP'nin belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdıklarını dile getiren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 18 ay önce belediyeyi MHP'den 134 milyon borçla devraldıklarını ve bu zamana kadar hem borç ödeyip hem de yatırım yapan belediye haline geldiklerini dile getirdi.

18 AYDA 30 MİLYON LİRA BORÇ ÖDENDİ

CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, göreve geldiği ilk gün vatandaşlara verdiği ‘Şeffaf Olma' sözünü bu zamana kadar yerine getirdiklerini dile getirerek, belediye binasına astıkları pankartın da en güzel örnek olduğunu ifade etti.

Yerel seçimlerden bu zamana kadar ödedikleri borç kadar ilçeye yatırım yaptıklarına da dikkat çeken Öküzcüoğlu, “MHP'den devraldığımız 134 milyon borcun 30 milyon lirasını 30 ay içerisinde ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Yaklaşık 30 milyon liraya yakın ise ilçemize çeşitli yatırımlar gerçekleştirdik. Bu disiplinle, bilimsel metotlarla belediyemizi yönetmeye devam ederek, ileride Manisa'nın en zengin ilçeleri arasında yerimizi alacağız. Her yıl bu tabloyu asacağız ve belediyemizin gelirlerini de artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.