CHP’li belediye burslara zam yaptı

Denizli'de 4 bin öğrenciye burs veren CHP'li Merkezefendi Belediyesi, burs desteğine zam yaparak, 100 lira olan aylık katkıyı 120 liraya çıkardı. Belediye meclisinde oy birliği ile alınan karar ile ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen 100 liralık öğrenim yardımı 120 liraya yükseltildi.

Bu kapsamda ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi 4 bin öğrenciye 2021-2022 eğitim öğretim yılında toplam 3 Milyon 840 bin lira öğrenim yardımı yapılacak. Öğrenciler Ekim ile Mayıs döneminde destekten faydalanacak. Devlet okullarında orta okul ve lise öğrenimi gören 5 ile 12'nci sınıf arası öğrenciler yardım alabilecek. Başvurular Eylül ayında yapılacak.

“EĞİTİME HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ”

Sağlanan desteklerin başarı olarak geri döndüğünü belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi'de eğitim seviyesinin yüksek olduğunu söyledi.

Başkan Doğan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimize öğrenim yardımı yapacağız. 4 bin öğrencimize bu imkanı sağlayacağız. Merkezefendi Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilerimize her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi hemşerilerimizin bir nebze de olsa yükünü hafifletmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza inanıyor, bu desteklerin başarı olarak geri döndüğünü görüyoruz. Eğitim alanındaki hizmetlerimize ve etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.