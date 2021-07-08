CHP’li belediye kiralık araç dönemine son verdi: Milyonluk tasarruf geldi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nde kiralık araç kiralama dönemi sona erdi. Belediye ihtiyacı olan araçları kendi bünyesinde satın alarak 64 milyon lira tasarruf sağlamış oldu.

BİR ARAÇ 8 SAAT ZATEN ÇALIŞMIYOR

Odunpazarı Belediyesi geçtiğimiz 5 yıl içerisinde kiralık araç dönemini bitirdi. Son olarak 2020 yılı başında 16 çöp kamyonu satın alan Odunpazarı Belediyesi çöp toplama işini de kendisi yapmaya başladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyede kiralık araç bulunmadığını ifade ederek, “Belediyemizde kiralık araç bulunmuyor. Araç kiralama şirketleri, kiralama işi yaparken benzin dahil olarak araçlarını kiralıyorlar. Hiçbir kiralık araç günde 8 saat çalışmamasına rağmen 8 saat üzerinden ücretlendirme yapılıyor. Bir araç günde en fazla 5 saat çalışmaktadır. Bu nedenle tasarrufa giderek kiralık araç kiralama dönemini bitirdik. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yaklaşık 64 milyon lira tasarruf sağlamış olduk” dedi.

SIRF ÇÖP KAMYONLARINDAN YILDA 15 MİLYON 841 LİRA TASARRUF SAĞLIYORUZ

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nde 2'inci dönem belediye başkanlığı yapan Başkan Kurt, amaçlarının tasarruf olduğunu ifade ederek, söyle konuştu:

* Yönetime seçildiğimiz ilk günden beri en çok dikkat ettiğimiz konuların başında tasarruf geliyor. Odunpazarı Belediyesi'nde kiralık araç dönemine son vererek, kendi araçlarımızı, otobüslerimizi almış ve tasarruf yaptık.

* Son olarak kamyonlarında kiralık araç dönemini sona erdirdik. 16 çöp kamyonu satın alarak çöp toplama işini belediye olarak kendimiz yapmaya başladık.

* Daha önce 16 adet kiralık çöp kamyonu için yıllık 20 milyon 615 bin 200 lira ödeme yapıyorduk. Aldığımız çöp kamyonları ile aynı işi yıllık 4 milyon 773 bin 390 liraya yapıyoruz. 16 çöp kamyonu ile 1 ayda 1 milyon 300 bin TL, 1 yılda ise 15 milyon 841 bin 810 TL tasarruf sağlıyoruz.

* 16 çöp kamyonunu alarak yaptığımız bu tasarrufu yine Odunpazarlı hemşehrilerimiz için gerçekleştireceğimiz çalışmalarda kullanacağız. Daha önce kiralık yöntemle yaptığımız cenaze nakil aracını da belediye olarak satın aldık.

* Belediye olarak sadece cenaze nakil ve cenaze yakınlarını otobüsle taşıma hizmetinden belediyeyi yılda 1 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladık.