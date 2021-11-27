CHP’li belediyeden 2021’de suya ve ulaşıma zam yok

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2021 yılında ulaşım, içme ve kullanma suyunda herhangi bir zam uygulamayacağını duyurdu.

Kemal ATLAN

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En son 2019 yılı Temmuz ayında Eskişehir’in içme suyu olan 12 litrelik damacana Kalabak suyunu 3,5 liradan 5 liraya artıran, yine 2020 Ocak ayında kullanma suyuna ve 2020 Kasım ayında ulaşıma 50 kuruş zam uygulayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında zam yapmayacağını duyurdu.

Yaşanan ekonomik krizin vatandaşları derinden etkilediğini belirten Başkan Büyükerşen sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Döviz kurlarındaki yükseliş başta olmak üzere birçok girdideki artışlara rağmen ekonomik krizin hemşehrilerimizi derinden etkilemesi nedeniyle 2021 yılı içerisinde toplu taşıma ve içme-kullanma suyunda herhangi bir zam uygulamayacağız.”

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