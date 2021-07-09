CHP’li Belediye’den işçilere rekor zam: Yüzde 100’e yakın zam yapıldı

Nevşehir'in CHP'li Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ile Belediye-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. Belediye binasında gerçekleşen toplantıda yapılan müzakereler sonucunda belediye ve sendika arasında anlaşma sağlanarak işçilerin maaşlarında ve sosyal hak kalemlerinde yüzde yüz oranında üzerinde iyileştirme yapılmasına karar verildi.

“GEÇMİŞTEN BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK ZAM”

Sendika ile yapılan antlaşmanın ardından açıklama yapan Avanos Belediye Başkanı İbaş, Avanos Belediyesi'nin bugüne kadar ki en yüksek zammını gerçekleştirdiklerini belirtti. İşçilerinin her zaman yanlarında olduğunu aktaran Başkan İbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Beden yükünün ağır olduğu proje ve çalışmalarımızda en fazla alın terini işçi kardeşlerimiz döküyor. Biz alın teri döken, emek veren her insanın yanındayız. Emek en yüce değerdir. Çalışma barışı anlayışını şartlar ne olursa olsun devam ettireceğiz. Belediyede çalışmakta olan 15 kadrolu işçi personelimiz çeşitli nedenlerden dolayı yıllarca maaş ve sosyal haklar yönünden mağduriyetler yaşamış.

* Bu mağduriyeti gidermek için uzlaşı içinde iyi bir sözleşme yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız anlaşma ile 3 bin 800 lira alan işçilerimizin maaşını 6 bin 400 liraya yükselttik. Geçtiğimiz günlerde de şirketlere bağlı çalışan sözleşmeli personelimizin maaşına zam yaparak en düşük ücreti 3 bin 600 liraya yükselttik. Belediyemizin tüm imkânlarını seferber edip yaptığımız bu artış Avanos Belediyesinin geçmişten bugüne kadar yapılan en yüksek zammını mesai arkadaşlarıma vermiş bulunmanın sevincini yaşıyorum.

“MAAŞLARINDA ÖNEMLİ DERECEDE BİR İYİLEŞME YAPILDI”

Yapılan maaş zammının ardından Belediye Başkanı İbaş'a teşekkür eden Belediye-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Toplu iş sözleşmemizi Avanos Belediyesi ile gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu tüm işçi kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Toplu iş sözleşmemizdeki amacımız, insanca yaşanabilir bir ücret almaktır. Toplu sözleşmeler alın terimizin karşılığını alma noktasında çok önemlidir. Belediye-İş Sendikası olarak işçi kardeşlerimizin emeğinin karşılığını alması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

* Karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde yürüttüğümüz görüşmelerin ardından imzalamış olduğumuz Toplu İş Sözleşmemiz de emekçi kardeşlerimizin maaşlarında ve sosyal haklarında önemli derecede iyileştirmeler yapıldı. Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'a emekçi kardeşlerimizin hak ve hukuklarını en iyi seviyeye getirme çabasından, emeğe duyduğu saygıdan dolayı teşekkür ediyor, Toplu İş Sözleşmemizin sendikamıza, belediyemize ve işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.