CHP’li belediyelerden protesto: TBB bütçesi partizanca dağıtılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği'nin bütçeyi adaletsiz, partizanca ve ayrımcılık yaparak dağıttığını belirterek, "Birliğin kaynaklarının neredeyse tamamı, Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmakta, muhalefet belediyelerine karşı açık bir ayrımcılık yapılmaktadır. Birlik yönetimi, kaynakları adil olmayan keyfi politikalarla harcarken, hesap verme ilkesini de rafa kaldırmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği, artık Cumhur İttifakı birliği haline gelmiştir" dedi.

Sözcü İstanbul

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“İKTİDAR BELEDİYELERİMİZİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN HER TÜRLÜ YOLA BAŞVURMAKTAN ÇEKİNMİYOR”

Ülkenin, siyasi iktidarın yanlış politikaları nedeniyle çok zor bir sürecin içinden geçtiğini belirten Torun,” Şu gerçeği ortaya koymak gerekiyor: Artık bir tarafta sadece kendi çıkarlarını düşünen bir anlayış, diğer tarafta ise yönetilemez hale gelen bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, işte böyle bir ortamda, iktidarın kaderine terk ettiği vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretebilmek için tüm imkânlarıyla, büyük bir mücadele veriyor. Ancak iktidar, belediyelerimizin önünü kesmek için her türlü hukuksuz ve kanunsuz yola başvurmaktan çekinmiyor.” dedi.

CHP’li belediyelere uygulanan baskı ve engellerden bahseden Torun, bu anlayışın son örneğinin, Türkiye Belediyeler Birliği'nde yaşandığını belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin partizanlık yaparak, CHP’li belediyelere ayrımcılık yaptığını vurgulayan Torun, şu ifadeleri kullandı:

“BİRLİK BÜTÇESİNİN YÜZDE 50'DEN FAZLASI CHP’Lİ BELEDİYELERDEN KESİLEN PARALARLA SAĞLANIYOR”

* Türkiye Belediyeler Birliği, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, tüm belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanunla kurulmuştur. Ülkemizdeki her belediye, birliğin doğal ve zorunlu üyesidir.

* Birliğin bütçesi, genel bütçeden belediyelere aktarılan paylardan kesilerek oluşturulmaktadır. 2019 yerel seçimlerinden bu yana, Birlik bütçesinin yüzde 50'den fazlası sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden kesilen paylarla sağlanmaktadır.

“BİRLİK YÖNETİMİ BU BÜTÇEYİ, ADALETSİZ VE PARTİZANCA KULLANMAKTADIR”

* Sadece 2020 yılında, belediyelerimizden 86 milyon liralık kaynak kesintisi yapılarak, Birliğin bütçesine aktarılmıştır. Ancak üzülerek ifade ediyoruz ki; Birlik yönetimi bu bütçeyi, adaletsiz ve partizanca kullanmaktadır.

* Birliğin kaynaklarının neredeyse tamamı, Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmakta, muhalefet belediyelerine karşı açık bir ayrımcılık yapılmaktadır. Birlik yönetimi, kaynakları adil olmayan keyfi politikalarla harcarken, hesap verme ilkesini de rafa kaldırmıştır.

“ENCÜMEN ÜYELERİMİZE HİÇBİR ŞEKİLDE BİLGİ VERİLMEMEKTEDİR”

* Bu kapsamda; Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyelerimiz; Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün, Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdül Batur ve Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt, 23 Eylül 2021 tarihinde, Birlik yönetimine resmi bir dilekçe vermiştir.

* Dilekçede, Birliğin hangi belediyelere, hangi kaynakları aktardığı 4 madde halinde sorulmuştur. Ancak üzerinden bir ay geçmesine rağmen, Cumhur İttifakı belediyelerine veya farklı kurumlara, hangi kaynakların aktarıldığı açıklanmamış, bu bilgiler Encümen üyelerimizden ve halkımızdan gizlemiştir.

* Ayrıca, Encümen toplantıları yasal süreleri içinde yapılmamakta, burada alınan kararlar uygulanmamakta ve Encümen üyelerimize hiçbir şekilde bilgi verilmemektedir.

“TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ, ARTIK CUMHUR İTTİFAKI BİRLİĞİ HALİNE GELMİŞTİR”

* Son gelişmelerden de görüyoruz ki, birlik yönetimindeki partizanlık artık ayyuka çıkmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği, artık Cumhur İttifakı birliği haline gelmiştir. Belediyelerimizin, Türkiye Belediyeler Birliği’nden ayrılması yasal olarak mümkün değildir.

CHP olarak bazı kararlar alındığını söyleyen Torun o kararları şu şekilde açıkladı:

1- Encümen üyelerimiz, bugün Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere, birlik yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulacaktır.

2- CHP’nin hiç bir belediye başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarına katılmayacak, bu adaletsizliği protesto edecektir. Bu tutumumuz Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki hukuksuzluk sona erene kadar da devam edecektir.

*Bu adımların dışında belediyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunmaktan geri durmayacağımızı da ayrıca kamuoyuna duyuruyoruz.”

“ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İktidarın partizan politikalarının sadece Türkiye Belediyeler Birliğiyle sınırlı olmadığını belirten Torun, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere pek çok kurumun belediyelerimizin hakkı olan kaynakları nasıl kendi çevresine aktardığını anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

“HİÇBİR BELEDİYEMİZİN HAKKINI, HUKUKUNU VE BU PARTİZAN YÖNETİM ANLAYIŞINA ASLA YEDİRMEYECEĞİZ”

Vatandaşlara da seslenen Torun,” Bu iktidar sizin vergilerinizden oluşan kaynakları sadece kendi çıkarları için kullanmakta ve size yapılan hizmetleri açıkça engellemeye çalışmaktadır. Ancak gururla söylüyorum ki bizim belediyelerimiz iktidarın veremediği hizmetleri, vatandaşlarımıza ulaştırmakta ve iktidarın yapamadığını yapmaktadır. Bu iktidarın korkusunun da nedeni budur.Belediye başkanlarımız seçim sonuçlarını içine sindiremeyen iktidarın çıkardığı tüm engelleri halkımızla aşmıştır ve aşmaya da devam edecektir. Herkes bilmelidir ki CHP olarak hiçbir belediyemizin hakkını, hukukunu ve bu partizan yönetim anlayışına asla yedirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“CHP’Lİ BELEDİYELER VERDİĞİ KAYNAĞIN 4’TE 1’İNİ DAHİ ALAMAMIŞTIR”

CHP’li belediyelerin Türkiye Belediyeler Birliği bütçesinden ne kadar yararlandığıyla ilgili bir soruya ise Torun,

“2020 yılıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Biz 80 milyonun üzerinde Belediyeler Birliği’ne CHP’li belediyeler kaynak aktarmış ama maalesef o kaynaklardan 20 milyona yakınını alabilmiştir. Yani verdiği kaynağın 4’te 1’ini dahi alamamıştır. Ayrıca sadece Cumhur İttifakı belediyelerine değil, yurt dışındaki belediyelere, il özel idarelerine, bazı kamu kurumlarına da hibeler yapılmış , araçlar alınmıştır. Bu da maalesef encümen üyelerimizin bilgisi dışında gelişmiştir.” şeklinde konuştu.