CHP’li belediyenin borçlanma talebi, Cumhur İttifakı’nın oylarıyla 3. kez reddedildi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı'na mensup AKP ve MHP'li üyeler, CHP'li başkan Vahap Seçer'e 3'ncü kez de borçlanma yetkisi vermedi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan toplantının en önemli gündem başlığını 265 milyon liralık borçlanma yetkisi talebi oluşturdu. Borçlanma talebinin Cumhur İttifakı'na mensup meclis üyeleri tarafından bir kez daha reddedilmesi üzerine konuşan Başkan Seçer, “Tabi buna başkan olarak üzüldüm. Belediyeme mal ve hizmet satan esnafın da üzülmesi lazım. Çalışmalara aralıksız devam edeceğiz, bu tekeri, bu çarkı döndüreceğiz. Mersin halkı merak etmesin” diye konuştu.

“HERKESE ADALETLİ YAKLAŞACAĞIMA DA EMİN OLABİLİRSİNİZ”

Meclis toplantısında, komisyonlardan gelen 15, idareden gelen 5 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 21 madde görüşüldü. Toplantıda, Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesi'ne 1 milyon liralık maddi yardım teklifi, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Maddenin oylanmasının ardından meclis üyelerinin yaptığı konuşmaları değerlendiren Başkan Seçer, “Hassasiyetime emin olabilirsiniz. Herkese adaletli yaklaşacağıma da emin olabilirsiniz. Ama bunun da bir siyasi malzeme yapılmasına çok karşı olduğumu kibarca belirtmek istiyorum. Bunu da çok temiz yürekli söylüyorum. Bu bir siyasi malzeme olarak yapıldığı zaman bazılarının değirmenine su taşımış oluruz” ifadelerini kullandı.

“265 MİLYON LİRA SİZDEN BORÇLANMA YETKİSİ İSTİYORUZ”

Meclis gündemine getirilen ve Cumhur İttifakı'na mensup komisyon üyelerinin oy çokluğuyla reddedilen 265 milyon liralık bütçe denkliği için istenilen borçlanma talebi hakkında konuşan Başkan Seçer, şöyle devam etti:

* Borçlanma konusu talebi ilgili komisyon tarafından reddedildi. 265 milyon lira. Bu bizim bütçede borçlanma kalemi içerisinde olan. Neden 265 milyon? Ki bunun da biz 193 milyon 224 bin 291 lirasını kullanabileceğiz.

* Biz bütçe kabul edilirken, bütçe denkliği için oraya borçlanma kalemi olarak koymuşuz. Bu yıl toplamda borçlanabileceğimiz rakam 1 milyar 233 milyon 555 bin lira. Bunun belirli bir miktarı, meclis kararıyla 193 milyonluk kısmı. Diğer kalan kısmı da bakanlık izniyle olacak. Biz şu anda 265 milyon lira sizden borçlanma yetkisi istiyoruz. Dediğim gibi bunun 193'ünü, eğer bu yetkiyi verirse bu yüce meclis, bankalardan kullanabileceğim.

* Ancak benim daha 968 milyon 555 bin liralık bakanlık iznine tabi borçlanma hakkım olacak. Hesaplama şeklini biliyorsunuz 2020 yılı için gerçekleşen gelir bütçesi üzerinden bir hesaplama tekniği var. Öyle 1 milyar 233 milyon rakam elde edildi.

* Biraz sonra idareden gelen konular bölümünde de 900 milyon liralık bir dış borçlanma yetkisini komisyona sevk edeceğiz. Bu da yapım ihalesi çıktığımız raylı sistem inşaatı ile ilgili borçlanma yetkisi olacak. Onu da gelecek ağustos ayı yapacağımız birleşimlerde zaten görüşeceğiz. Komisyon da o güne kadar kararını verecektir. Müspet ya da menfi.

“TOPLAMDA 1 MİLYAR 396 MİLYON LİRA BENİM 2021 YILI İÇERİSİNDE PROJE MALİYETİM VAR”

Birçok kez meclis üyelerini neden borçlanma istedikleri konusunda ayrıntılı biçimde bilgilendirdiğini hatırlatan Seçer, şunları söyledi:

* Bu konuda defaatle burada sunum yaptım. Sadece borçlanma talebi ile ilgili değil; faaliyet raporu, bütçe görüşmelerinde gelecek yıla ait yapacağımız projeksiyonlar, zaman zaman burada yine yansıttığımız çalışmalar, her şeyin özeti. ‘Bu 265 milyon lira nedir?' sorusuna tek bir cevapla ben yanıt vermek isterim.

* Bütçe yaptım, yatırım programımı uygulamak için. Yapacağım bütçe içerisindeki harcamalara karşı gelir kalemine koydum. Bütçe açığını ortadan kaldıracak borçlanma kalemine koydum. Size bütçeyi denkleştirdim. Ben bunu 2021 yılı içerisinde yapacağım, dedim. Ne yapacağım dedim? Dedim ki, 56 milyon liralık sosyal yardım yapacağım. Şu anda da 12 milyon bütçe artırdım, 68 milyon liraya çıkardım. Dedim ki, 540 milyon liralık yol bakım ve onarım çalışmasını yapacağım.

* Şu anda da 166 milyon lirasını fiili olarak harcamışım. Bunu ödemişim. Demişim ki, Engelliler ve Sağlık Dairesi'ne 3 milyon lira harcayacağım, Ulaşıma 286 milyon lira, Park ve Bahçelere 104 milyon lira harcayacağım, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri'ne 24 milyon lira harcayacağım. Bu böyle gidiyor ve bu şekilde devam ediyor. Fen İşleri'nin, Kadın Dairesi'nin… Toplamda 1 milyar 396 milyon lira benim 2021 yılı içerisinde proje maliyetim var. Bunları da yapıyorum.

“ŞU ANDA 600 MİLYON LİRA EMANETLERDE PARA BİRİKMİŞ”

Yapılan ve yapılacak olan proje ve maliyetlere örnekler vererek konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, bu konuda şu bilgileri verdi:

* Şu ana kadar 2021 yılı içerisinde bu yol asfalt bütçesinde yer alan, yani 540 milyon lira içerisinde ki 166 milyonu şu anda harcanmış. 223 bin ton asfalt kullanmış ve kullanmaya devam edeceğim. Kalan aylar içerisinde 277 bin ton daha kullanacağım. Yani 44 milyon 741 bin liralık kullanmışım ve daha 50 milyon liralık asfalt kullanmaya ihtiyacım var.

* 188 bin metrekare kaldırım imalatı yapmışım. 22,5 milyon lira para harcamışım, buna da daha 20 milyon lira para harcamam lazım. Yine 652 kilometre sathi asfalt kaplaması yapacağım bundan sonra. Bunun parasal tutarı 72 milyon lira. Zaten ben bugüne kadar yaklaşık 60 milyon lira sathi asfalt kaplaması işlemi yapmışım. Bunu çoğaltabiliriz. Sevgi Katlı Kavşağı'nı yapmışım, 44 milyon 694 bin lira. Şu anda Göçmen Katlı Kavşağı'nı yapacağım. Bu yıl içerisinde bitecek.

* Hal Katlı Kavşağı'na başlayacağım. Belki de bu yıl içerisinde bitireceğim. Bunlar benim yatırım programımda var. Yine 15 kilometre yeni yol açacağım. Şu ana kadar da 9 kilometre yeni yol açmışım. 4. Çevre Yolu'nu açmışım. Birçok noktada yeni yollar açmışım. Tarsus’ta 2 tane katlı kavşak yapacağım. Yine bu program içerisinde var. Yine hammadde alımları yapacağım. Bitüm alımları yapacağım.

* Yani Fen İşleri için, Yol Asfalt için malzeme alımı yapacağım. Şimdi ben size daha nasıl izah edebilirim? Şu anda 600 milyon lira emanetlerde para birikmiş. Emanetlerde para birikme ne demek? Esnafın benden alacağıdır, müteahhittin benden alacağıdır. Gelir kalemim belli, gider kalemim belli. 2020 yılı içerisinde Kasım ayında bütçede belirtmiştim. Gelir kalemim. Gelir bütçem bu olacak, masraflarım bu olacak, açığım bu olacak, borçlanma kalemim bu olacak.

“BİR KERE ÖNCE KENDİME HESAP VEREMEM”

MESKİ'ye 77 milyon lira borçlanma yetkisi aldığını ancak şu ana kadar 1 lira dahi borçlanamadığını dile getiren Başkan Seçer, şöyle dedi:

* Nedenini söyleyeyim. Borçlanma öyle boyacı küpü değil; batır çıkar. Siz esnaf adamlarsınız, bilmeniz lazım. Dönem kötü. Parayı alacaksan sana faizi bindiriyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Pazarlık ediyorsun, zaman yitiriyorsun, alternatifler arıyorsun.

* Şimdi biz metro ihalesine çıktık. Ben aslında finansman buldum ama semeri ile seksene patlıyor. Ben o parayı alamam ki. Bir kere önce kendime hesap veremem. Şu kadar libor altı faizle ben o parayı almam. Onun için şimdi tahvil satışı için sizden yetki alacağım. 900 milyon lira getireceğim.

* Daha mütevazi, daha hesaplı finansman maliyeti yakalamaya çalışıyorum. Be gözünü sevdiğim. Bu ay verme, geçen ay verme, Ağustos'ta verme; sen bana vereceksin eylül, ekimde ise siyaseten bunu yapma. Ne beni kandırın, ne halkı kandırın. Yani bunu tırnak içerisinde söylüyorum.

* Ama maalesef bunu yapmayın. Bana demeyin: ‘Bunu anlatamıyorsunuz proje bazında.' Bunu dediğiniz noktada günah işliyoruz yani. Yahu yapıyoruz, daha ne yapalım?

“BU OYLAMANIN SONUCUNU ÖNCEDEN BİLİYORDUK”

Yönetim olarak her şeyin farkında olduklarını vurgulayan Seçer, bu konuda şu görüşlere yer verdi:

* Buraya gelmeden gruplar toplanıyor, karar alıyor ve burada oyunuzun rengi olduğunun farkındayız. Yani çok özür dileyerek bunu söylemek zorundayım, biz de aptal değiliz, biz de ahmak değiliz ama neyin ne olduğunu halkın bilmesi açısından arkadaşlarım bu kadar ter döküyor.

* Yoksa emin olun bu oylamanın sonucunu biliyoruz, ne yazık ki biliyoruz. Keşke bunu bilmiyor olsaydık. Ben hep detaylı anlatıyorum. Sizler aslında gerçekten beni kalbinizle dinleseniz ikna olursunuz ama doğaldır sizin de gerekçeleriniz hazır. ‘Ne yapalım siyaset yapıyoruz. Grup kararı aldık. O şekilde geldik' cevaplarıyla kendinizi kurtarıyorsunuz.

* Kusura bakmayın, burada bu cümleleri sarf etmek istemezdim ama siyasetin realitesi mi diyelim ya da arzu etmediğimiz bir durum mu diyelim, bu gerçek böyle.

“BİR BAŞKAN OLARAK ÜZÜLDÜM”

Meclis'te, borçlanma talebinin reddedilmesiyle ilgili komisyon raporu Cumhur İttifakı'na mensup üyelerin oylarıyla kabul edildi. Bunun üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, şöyle dedi:

* Tabi buna başkan olarak üzüldüm. Belediyeme mal ve hizmet satan esnafın da üzülmesi lazım. Çok daha seri ödemeler yapma imkanımız vardı ama belki biraz sıkışacağız. Biraz onların affına sığınacağız.

* Onlar biraz bizden anlayışla paralarını sürelerini biraz gecikerek alacaklar ama bu tekeri, bu çarkı döndüreceğiz. Mersin halkı merak etmesin. Her şeye rağmen biz yine Lamos Köprüsü'nü de yapacağız. Anamur'daki iskele yolunu da yapacağız.

* Gülnar'daki, Mut'taki grup yollarının asfaltlamasını da yapacağız. Bozyazı'yı, Aydıncık'ı Silifke'yi, Erdemli'yi, Çamlıyayla'yı da her anlamda ihya etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Ben takdiri yüce Mersin halkına bırakıyorum.