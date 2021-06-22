Bir CHP’li başkana daha saldırı: Berberde tıraş oluyordu…

Nevşehir'in CHP'li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, bugün tıraş olmak için gittiği berber dükkânında 2 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı. Berber dükkânındaki vatandaşların araya girmesiyle saldırıdan yara almadan kurtulan Başkan Altıok, saldırganların gözaltına alındığını söyledi.

“BENİ DARP ETMEYE ÇALIŞTILAR”

Saldırıya ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Başkan Altıok, “Ben evimden belediyeye kendi şahsi aracımla gider gelirim. Bugün de aracımla belediye giderken yolumun üzerindeki berbere tıraş olmak için uğradım. Berber dükkânının içersine giren 2 kişi bir anda küfür ve hakaret etmeye başladı. Ardından beni darp etmeye çalıştılar. Berber dükkânında ellerine geçen şeyleri bana fırlattılar ancak orada bulunan vatandaşların araya girmesiyle saldırıdan yara almadan kurtuldum. Şu an sağlık durumum iyi” dedi.

“SALDIRININ SEBEBİ RANT MESELESİ”

Ranta fırsat vermediği için kendisine saldırı yapıldığını ifade eden CHP'li Altıok, “Bana saldırının sebebi rant meselesi. Benden önceki dönemde 2019 yılında 23 liraya aldıkları kesimhane ihalesini benim dönemimde canlı yayınla yaptığımız ihaleyle 58 liraya aldılar. Burada rant kesildi. Bu saldırıdan önce de defalarca tehdit edildim ve bununla da ilgili 1 ay önce Cumhuriyet Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Şimdi de fiziki saldırıya uğradım” şeklinde konuştu.

“BELEDİYENİN 1 KURUŞUNU KİMSEYE YEDİRMEYİZ”

Saldırganların gözaltına alındığını ifade eden Arif Yoldaş Altıok, “Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı. Emniyet, Valilik ve kaymakamlığımız olayla ilgileniyor. Ben de saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Biz işimizin başındayız. Hacıbektaş belediyesinin bir kuruşunu kimseye rant olarak yedirmeyiz” ifadelerini kullandı.

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