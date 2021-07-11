CHP’li Bülbül: AKP seçime OHAL koşullarında girmek istiyor

AKP'nin sunduğu yeni bir torba teklifte 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in kalkmasıyla 2018'de getirilen gözaltı sürelerinin uzatılması, terörle irtibatlı şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanması ve kamudan ihraçların devam edebilmesine olanak sağlayan yetkilerde süreyi üç yıl daha uzatılması, 18 yasa ve 2 KHK'de değişiklik öngörülüyor. CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül de konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Bülbül, OHAL sonlandıktan sonra çıkarılan 7145 sayılı yasa ile iktidarın 3 yıl süreyle adeta OHAL'i devam ettirdiğini, şimdi ise 3 yıllık süre dolmadan yeniden düzenleme yaptıklarını belirtti. “AKP, OHAL'i kurum ve kurallarıyla sahiplenmeye bu teklifle de devam etmiş” diyen Bülbül şunları söyledi “31 Temmuz’da biten 3 yıllık uzatma süresi şimdi bir kere daha yine 3 yıl uzatılmak isteniyor. Bu kapsamda toplu suçlarda gözaltı sürelerinin uzatılması, şirketlere yargı kararı olmaksızın kayyum atanması, yine mahkeme kararı olmadan ihraç uygulamaları devam edecek. Zaten yıllardır binlerce insan ihraç edildi, yüzlerce kuruma belediyeler dahil kayyum atandı, hukuk devletinden çıkıldı. KHK devleti olundu ama yetmiyor.”

“DARBE TEŞEBBÜSÜ MÜ VAR?”

OHAL'i devam ettirecek nasıl bir tehlike olduğunu öğrenmek istediklerini belirten Bülbül, “Darbe teşebbüsü mü var? Böyle bir istihbarat mı alındı? Yoksa seçim yaklaşırken koltukların sallandığının mı farkına vardılar? Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi OHAL ile yönetmeyi alışkanlık haline getirdi. Çünkü başka türlü ülkeyi yönetemeyeceğinin farkında. Seçime de OHAL koşullarında girmek istiyor. Ama bu sefer onları OHAL'de kurtaramayacak” dedi.

“ORMANLAR YİNE HEDEFTE”

Bülbül teklifteki başka maddelere de dikkat çekti. Teklifle birlikte ormanlık arazilere hava ayrıştırma tesislerinin kurulmasının önünün açıldığını ifade ederek, “Tarım ve Orman Bakanı zaruret hali görürse hava ayrıştırma tesisleri ormanlık alanda kurulabilecek. Zaten ormanlarımızda yapılmayan faaliyet kalmadı. Enerji, atık, su, petrol, sağlık, spor tesisleri gibi pek çok şey kuruluyor. AKP iktidarının son 8 yılında, ormanlık alanların 334 bin 35 hektarlık kısmı kamu yararı için özel teşebbüslerin kullanımına açtı. Orman Yasası 40'a yakın değişikliğe uğradı ve şimdi de torba kanunlarla talan edilecek” şeklinde konuştu.

“YİNE SALGIN BAHANESİ”

Bir diğer düzenleme ise engellilere kamusal alanda erişimin sağlanması için yapılması gereken iyileştirmeler hakkında tanınan sürenin tekrar uzatılması olduğunu söyleyen Bülbül, “Kanuna göre normalde 7 Temmuz 2018 tarihinde biten süreye 3 yıl uzatma tanınmıştı. Şimdi bu biten süreye yine 3 yıl uzatma geliyor. Kamu kurumları engelliler için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu sorumluluğun şimdiye kadar çoktan yerine getirilmesi gerekiyordu. Ama iktidar kanun teklifinde yine koronavirüsü bahane olarak göstermiş. Engelliler için yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesi gerekir, bunun torba kanunlara koyduğunuz gerekçelerle bahanesi olmaz” dedi.

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