CHP’li Bülent Tezcan : Rant hırsının yarattığı acı tablo

CHP Aydın Milletvekilleri, Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ile Hüseyin Yıldız Karacasu Alemler ve Bozdoğan Kızılcaköy yangın bölgelerini ziyaret etti.

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Yangın bölgelerini gezen vatandaşlarla görüşen CHP Milletvekilleri, bölgedeki yetkililerden bilgi aldı. Yanan ormanların, kavrulan canların AKP şımarıklığının bir eseri olduğunu belirten CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Dehşet verici bir görüntü, vicdanlar kanıyor ciğerler yanıyor. Bu yaşanana bakın. Bir tarafta yangın söndürme filosu olmayan bir Türkiye, diğer yandan 13 VIP makam araç ve uçaklarıyla gezen bir Cumhurbaşkanı. Bu tablo tarihimizde bugüne kadar görülmemiş AKP şımarıklığının, itibardan tasarruf olmaz diyenlerin tablosudur. Bu iktidarın, yangınlara müdahale refleksimizi ve ormanları koruma yeteneğimizi yok eden rant hırsının yarattığı acı tablodur” dedi.

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