CHP’li Çakırözer: Kongreler lebaleb, köfteci Yaşar’ın dört masası yasaklı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında dükkanları kapanan ya da sadece paket servis yapmalarına izin verilen esnaflara gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında esnafın yaşadığı mağduriyeti TBMM gündemine taşıdı.

Türkiye'de ekonominin beceriksiz ellerde, yönetilemez noktaya getirildiğini ve yurttaşların zor günlerden geçtiğini belirten Utku Çakırözer, Eskişehir'de esnafın, emeklinin, emekçinin, çiftçinin yaşadığı sorunlardan örnekler verdi.

Eskişehir'de son bir yıl içinde 172 lokanta, 150 kahvehane, 117 berber, 54 tuhafiyeci esnafının kepenk kapatmak zorunda kaldığını, 550 bakkal, 74 servisçinin ise işini devretmek zorunda kaldığını dile getiren Çakırözer, şunları söyledi:

ÜÇ ÜNİVERSİTE KAPALI, TİCARET DURDU

– Pandemide bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Esnaf kan ağlıyor. Üç üniversitemiz kapalı, 100 bin öğrenci gelmediği için ticaret durmuş durumda. Sadece Bağlar Mahallesi'nde yüzlerce öğrenci apartı kapalı durumda. Bir de pandemi yasakları var. Emek Mahallemizden, esnaf lokantalarından geliyorum. Köfteci Yaşar'ın, Konyalım Pidenin, Emek Simitçisinin, Dönerci İsmail Usta'nın derdini anlatacağım. Lokantalara müşteri yasak, cirolar yüzde 80 düşmüş durumda. Doğalgaz, elektrik, su faturaları; kiralar ödenemiyor. Arabasını, evini satmak zorunda kalmış durumda. Evine ekmek götüremiyor esnaf.

PROTOKOL CENAZELERİNDE SINIR YOK

– Köfteci Yaşar dört masasına müşteri alamadığı için sadece paket servisi veriyor. Kendi pişiriyor, kendi kuryelik yapıyor. Günde 100 lirayla dükkân kapatıyor. Bu 100 lirayla evini mi geçindirsin. Kirasını, faturasını mı ödesin, hangisini yapsın? Lebaleb parti kongreleri, kayak merkezleri ağzına kadar dolu. Vatandaş cenazesinde acısını sadece 10 kişiyle paylaşabiliyor ama protokol cenazelerinde ne sınır var ne de mesafe. Ayıptır, günahtır; bir an önce bu lokantaların, HES kodu ve hijyen kurallarına göre hizmete açılması şarttır.

– İktidar 3-5 yandaş müteahhidin derdiyle dertlenirken, Eskişehir'de başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere belediyelerimiz hemşehrilerimiz için seferber hem de gelirlerindeki yüzde 80-85'lik düşüşe rağmen… Bağış hesaplarına el koyduğunuz belediye aşevlerimiz binlerce Eskişehirli’ye her gün sıcak yemek dağıtıyor. Tepebaşı Belediyemiz, Odunpazarı Belediyemiz esnafımıza kol kanat geriyor.

KÜÇÜK ESNAFIN YARDIMINA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOŞUYOR

– Saray yönetimi yandaş müteahhitlerin işlettiği hazine garantili havaalanlarının milyarlık kiralarını ertelerken, onların dönüp bakmadığı küçük esnafın yardımına Büyükşehir Belediyemiz koşuyor. Tam 347 işyerinden pandemi süresince kira alınmazken, 308 işyerinin de kira bedeli ertelenmiş durumda. Millet İttifakı'nın belediyeleri bu dönem verdikleri hizmetlerle halkımızın en önemli güvencesi, hepimizin gururu olmuş durumda.