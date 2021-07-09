CHP’li Çakırözer: Türküye bile ceza kesiyorsunuz! Bunun nesi reform?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık toplantısında Fox TV, Tele 1, Halk TV kanallarına para cezası verdi. TBMM'de 4.Yargı Paketi görüşmeleri sırasında söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, RTÜK'ün Fox Tv, Tele1, Halk Tv, KRT ve TV100'e cezalarına tepki göstererek, “Biz burada sözde reform paketini konuşuyoruz ama her pakette hak ve özgürlükler geri gidiyor. Bu sefer daha biz burada görüşürken ekranlar karartılıyor, ilan ambargoları uygulanıyor. Bugün iktidarın sopasına dönüşen RTÜK televizyonlara yine ceza yağdırdı. Böyle yargı paketi hayata geçmez, reform olmaz” dedi.

ALTI AYDA 22 CEZA KESİLMİŞ

RTÜK'ün FOX TV, Tele 1, Halk TV, KRT, TV 100'e kestiği cezaların gerekçelerini de eleştiren Çakırözer, “Kanal İstanbul eleştirisine ceza, TÜİK'in pembe istatistiklerini eleştirdin ceza! Muhalefet partisinin toplantısını yayınladın ceza! Müzisyenlere destek için türkü söyledin ona bile ceza! Hani nerede bu reformlar, nerede özgürlükler?” diye sordu. Çakırözer, RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın RTÜK'ün televizyon kanallarına yönelik cezalarına sıraladığı raporunu da gündeme getirerek, “Gerçekleri haberleştirmekten, iktidarı eleştirmekten çekinmeyen kanallara altı ayda 22 ceza kesilmiş, bugünküleri de ekleyin, 30 ceza. Ama iktidar yanlısı kanallara ne yaptırım var ne de ceza!” ifadelerini kullandı.

EYLEM PLANINA BİLE UYMADINIZ!

Çakırözer, konuşmasında gazetecilere yönelik artan saldırılara da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı'nından örnekler veren Çakırözer, “İnsan Hakları Eylem Planı'nda ‘Gazetecilerin güvenliği sağlanacak, meslek faaliyetleri kolaylaştırılacak' diyorsunuz ama bırakın güvenliklerini sağlamayı boğazlarına basarak nefes alamayacak hâle getiriyorsunuz. İşte dünyanın takip ettiği ödüllü foto muhabiri Bülent Kılıç'ın hâli. Peki, Emniyetin gazetecilerin çekim yapmasını engelleyen genelgesine ne diyeceğiz? Hani nerede kaldı gazeteci faaliyetini kolaylaştırmak? Daha vahimi ise bu yılın ilk altı ayında 50'den fazla gazeteci ya saldırıya uğradı ya da polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı” dedi.

BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRIYA 2 BİN LİRA CEZA

Çakırözer gazetecilere yönelik saldırı ve şiddette cezasızlık politikasını eleştirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

– Gazetecilere saldırmanın hiçbir caydırıcı cezası yok bu ülkede. Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Ankara'da beyzbol sopasıyla darp edildi, saldırgan sadece 2 bin lira cezaya çarptırıldı, onu da yirmi ay taksitle ödeyecek. Hâkim saldırganda iyi hâl gördü. Benzer biçimde Can Dündar'ı adliye önünde yaralayan saldırgana da yine iyi hâli nedeniyle taksitle 4.500 lira ceza verildi. Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ Ankara'da evinin önünde bir grubun sopalı saldırısına uğradı, ölümden döndü. Mahkemeye göre ‘Hayati tehlikesi yok.' diye saldırganlar serbest bırakıldı. İki yıl geçti, ilk duruşması yapılmış değil.

– Orhan Uğuroğlu, evinin önünde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısıyla eş zamanlı saldırıya uğradı, saldırganlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Halk TV yorumcusu Levent Gültekin Bakırköy meydanında darp edildi. Saldırganlar yine elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyor. KRT programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu'ya saldıranlar hakkında 7 aydır ne yakalama ne iddianame hiçbir şey yok! Samsun'da İbrahim Akkuş'u doğalgaz borularıyla darp edenler ifadeden sonra serbest bırakıldı. Bunların hepsi gazetecilere örgütlü saldırılar. Üzücü olan mahkemelerin saldırganların sudan gerekçelerini kabul ederek örgütlü saldırıları adi suç çerçevesinde değerlendiriyor olması. İşte bu nedenle bu saldırganlar elini kolunu sallayarak arımızda dolaşabiliyor.

BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI LAZIM

Çakırözer, “İş buradan yasa çıkarmakla bitmiyor. Bunu uygulayacak yargının da zihninin, vicdanının körlük içinde olmamış, açık olması lazım. Bunun için de yargının tek adam rejiminin baskısından kurtulmuş, bağımsız ve tarafsız bir yargı olması lazım! Önümüze getirdiğini tüm paketlerin en büyük eksiği de budur” dedi.

İlginizi Çekebilir 4. Yargı paketi yasalaştı, sosyal medya ayağa kalktı