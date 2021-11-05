CHP’li Çakırözer’den OSB kanun taslağına tepki: Bundan vazgeçin

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun taslağı konusunda sanayicilerin kaygılarını aktararak, “Bu kanun OSB’lerin malına parasına çökme kanunu. Bundan vazgeçin, OSB’lerin idari ve mali özerkliğine dokunmayın” dedi.

Kemal ATLAN

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında, bakanlığın hazırladığı yeni OSB Kanun taslağına ilişkin kaygılarını dile getirdi.

BU KANUNU BU HALİYLE ÇIKARMAKTAN VAZGEÇİN

Yeni OSB Kanun taslağına ilişkin kaygılarını açıklayan Çakırözer, şunları söyledi:

“Yeni taslak, paraya sıkışan saraya, sanayicinin boğazına çökerek yeni kaynak yaratma talebinden başka bir şey değildir. Kendi yapısını oturtmuş sağlıklı işleyen OSB’lerin farklı sorunları çözüm bekliyor. Ama siz kalkmış tüm OSB’lerin müteşebbis heyetlerine, vali, kaymakam, başkan atamak istiyorsunuz.

Sanayicilerimiz kendi kendisini yönettiği, kendi kararlarını alıp uyguladığı OSB’lerde, genel kurulların işlevsiz hâle getirilmesini, tüm yetkilerinin iktidara verilmesini istemiyor. Ayrıca burada OSB’lerin mal varlıklarının doğrudan Sanayi Bakanlığı kontrolüne geçmesi gibi bir uygulama da kabul edilemez.

Müteşebbis heyetlerinde üye atamalarından tutun da OSB'lerdeki yer tahsislerinin dahi Bakanlığın onayına tabi olacak olması OSB'lerin mali ve idari özerkliğini yok eder. Bu kanunu bu haliyle çıkarmaktan vazgeçin.”

ESKİŞEHİR'E İHANET ETTİNİZ

Çakırözer, konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan TÜRASAŞ'a bağlanan TÜLOMSAŞ'ın etkisizleştirildiğini ve Eskişehir'e ihanet edildiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın “TÜRASAŞ ile birlikte geliştirdiğimiz TSI sertifikasyonuna sahip ilk yerli ana hat lokomotifi E-5000'i önümüzdeki yıl TCDD'ye teslim edeceğiz” ifadelerine de tepki gösteren Çakırözer şunları söyledi:

“O lokomotifi üreten TÜLOMSAŞ. Beş yıllık proje. Geç bile kalındı. Eskişehir'imizde TÜLOMSAŞ’ımız vardı. TÜLOMSAŞ’ı Bölge Müdürlüğüne indirdiniz. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden koltuksuz kalan bürokratlara koltuk bulmak için! Peki sonuç? Eskişehir’imizdeki TÜLOMSAŞ alt yüklenicileriyle birlikte Eskişehir sanayisine yıllık 100 milyon liralık iş potansiyeli sağlamaktaydı.

Maalesef artık bu yok. Yeni sipariş yok. Hani dizel lokomotif? Hani hibrit lokomotif? Hani hızlı tren? Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı yıllık programı açıklandı. İçinde TÜRASAŞ ile ilgili hiçbir yeni proje yok. Burada TÜLOMSAŞ’a yazık edilmiştir. Fabrika çalışmıyor, dışarıdan yeni iş verilmiyor.”

SAVUNMA ŞİRKETLERİNE DESTEK PAKETİ

Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması ile Eskişehir'deki savunma sanayii şirketlerinin uğratıldığı zarara da dikkat çeken Çakırözer, sözlerine şöyle devam etti:

“İktidarın hatalı politika kararları ve ABD'nin haksız ambargo kararından en büyük zararı Eskişehir’imiz gördü. Ortak üretimde önemli paya sahip TEI’nin, Hava İkmal Tesislerimizin, onlarca alt yüklenicinin yıllık en az 500 milyon dolarlık bir kaybı var ortada.

Onlara yönelik bir destek paketi, yeni siparişlerin önünün açılması mutlak bir zorunluluktur. Bu konuda da hem Eskişehir hem de Türkiye savunma sanayisi sizden adım beklemektedir.”

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