CHP’li Emir: İller Bankası, inşaat bitmeden memurları mesaiye zorluyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Fatih Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pasifik İnşaat tarafından inşa edilen Merkez Ankara projesinde bir bloku satın alan İller Bankası yönetiminin inşaat bitmemesine karşın personeli burada mesaiye zorladığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rize'den hemşerisi olan ve Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Fatih Erdoğan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pasifik İnşaat tarafından Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yürütülen Merkez Ankara projesinde inşaat devam ederken, İller Bankası'nın satın aldığı bloka inşaat bitmeden taşınması tepkiye neden oldu.

Macunköy yerleşkesinde bulunan muhasebe ve bilgi işlem daire başkanlıkları ile Ankara Bölge Müdürlüğünün inşaat bitmeden, Merkez Ankara'ya taşındığını ifade eden CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ilk taşınmanın 11 Aralık'ta başladığına dikkat çekti.

ÇALIŞANLARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK

Taşınan birimlerde toplam yaklaşık 300 personelin görevli olduğunu kaydeden Emir, şunları söyledi:

– Burada inşaat devam ederken ve burası bir şantiye halindeyken memurların böyle bir yerde çalışmasına kim nasıl göz yumuyor, anlaşılır gibi değil. Binada asansörler çalışmıyor, elektrikler sık sık kesiliyor ve ısınma problemi var. Her şeyden öte çalışanların hayati tehlikesi bulunuyor. Sıkıntıları tespit edene ise baskı yapılıyor, bazı çalışanlar doğu illerine sürgüne gönderiliyor.

– Bu tür bir zorlama, 1935'te kurulan ve Cumhuriyet'in ilk kurumlarından olan İller Bankasının, kurumun ruhuna aykırı bir çalışma şeklidir. Neden alelacele birimler buraya taşındı? Çevre ve Şehircilik Bakanının derhal bu skandala yanıt vermesini bekliyoruz.