CHP’li Emir: Şehir hastanelerinde 28 usulsüz işlem tespit edildi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı raporunda şehir hastanelerinde 28 usulsüz işlem tespit edildiğini belirterek, "İlgili usulsüzlüklerin de üstü kapatılmak istenecek ama bu, görmezden gelinen son Sayıştay raporu olacak. İlk seçimde, CHP iktidarında yetimin bir kuruş hakkının hesabı sorulacak! Kara deliğe dönüşen şehir hastaneleri kamulaştırılacak” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı raporunu değerlendirdi. Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı hakkında bir yıl önce kusurlu bulduğu 27 maddenin 21'i ile ilgili hiçbir işlem yapılmadığını, 3'ünün kısmen ve 3'ünün de tamamen yerine getirildiğini belirten Emir, bu seneki raporlarda ise sadece şehir hastaneleriyle ilgili 28 usulsüz işlem tespiti olmasına dikkat çekti.

Emir, şehir hastaneleriyle ilgili tespit edilen usulsüzlüklerden bazılarını şöyle açıkladı:

*Hastanenin zamanında teslim edilmemesi nedeniyle tazminat ödenmemesi

*Taahhüt edilen tıbbi cihazların bazılarının yerinde bulunmaması

*Yapılmayan veya bitmeyen işlerin parasının devletten alınması

*Yer teslimi öncesi hastane inşaatına başlanması

“GÖRMEZDEN GELİNEN SON SAYIŞTAY RAPORU OLACAK”

“İlgili usulsüzlüklerin de üstü kapatılmak istenecek ama bu, görmezden gelinen son Sayıştay raporu olacak” diye devam eden Emir, “İlk seçimde, CHP iktidarında yetimin bir kuruş hakkının hesabı sorulacak! Kara deliğe dönüşen şehir hastaneleri kamulaştırılacak” ifadelerini kullandı.