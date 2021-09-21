CHP’li Engin Altay: Bir an önce seçim istiyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Kürt sorununda adres Meclis'tir, Meclis'teki siyasi partilerin tamamıdır, doğal olarak buna HDP de dahildir" dedi.

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CHP’li Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. New York’ta Birleşmiş Milletler’in karşısında Türk Evi’nin kurulmasından memnun olduklarını belirten Altay, “Bu binanın maliyetinin şeffaf bir şekilde açıklanması lazım” dedi.

Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’de öğrencilere, “Atanız Sultan Alparslan’dır, Fatih’tir, Yavuz’dur, Sinan’dır, Barbaros’tur, Hayme Ana’dır, Nene Hatun’dur” diye seslendiğini hatırlatarak, “Hepsinin altına imza atıyorum. Türk gençliği, Erdoğan’ın saydığı bu isimlere saygı ve hürmetini sonsuza kadar sürdürecektir, kimsenin şüphesi olmasın ama Türk gençliğinin biricik atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” diye konuştu.

“BİR AN ÖNCE SEÇİM İSTİYORUZ”

Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine Engin Altay, iktidarın, bu düzenlemenin kısa sürede yürürlüğe girmesini istemesinin, yeni seçim sistemiyle 2022 Kasım’ında bir seçim yapabilmeyi hedeflemesi olduğunu savundu.

Altay, “Seçim sistemleriyle oynamak, düşmekte olan bir iktidarın hızını kesmez, bırak orada oturtmayı. Bana kalırsa, seçim sistemiyle oynayarak bir iktidar, ‘Bunların işi bitti, sistemle oynayarak orada oturmak istiyorlar.’ algısını güçlendirir ki bu da AK Parti yüzde 15 alacaksa oyundan 3 puan eksilmesine yol açar. Neyle gelirlerse, hangi sistemle gelirlerse gelsinler, yeter ki bir an önce gelsinler. Biz bir an önce seçim istiyoruz” dedi.

“KÜRT SORUNUNDA ADRES MECLİS’TİR”

Altay, sözlerine şöyle devam etti:

* Kürt sorunu konusunda 10 yıl önce 22 maddeyle Türkiye’nin Kürt sorununa CHP’nin bakışını bir broşürle kamuoyuyla paylaştık. Onun arkasındayız. ‘Kürt sorununun tek adresi var TBMM’dir’ dedik. Ama, bırakın İmralı’yı, Kandil’i, şunu bunu, HDP’yi bile kriminalize eden, terörize eden bir bakış da Meclis’te.

* Böyle bakıldığı zaman Kürt sorununun çözümü noktasında Cumhur İttifakı’nı samimi görmüyoruz. Bir Kürt sorunumuz vardır ve bunun yegane çözüm merci TBMM’dir. CHP, bunun üstünde bir güç, kuvvet, yetki, organ tanımıyor.

* Sayın Sezai Temelli’nin söylemi kendini bağlar, cevap vermek durumunda değilim. Kürt sorununda adres Meclis’tir, Meclis’teki siyasi partilerin tamamıdır, doğal olarak buna HDP de dahildir.

Altay, bir soru üzerine de “Eğer Mavi Vatan diye bir kavramdan hakikaten haberleri varsa önce Hulusi Akar’ın 11 Eylül’de yaptığı durum tespitine göre Türkiye, Ege’deki hak ve menfaatlerini korumasını bilsin” karşılığını verdi. DHA