CHP’li Engin Altay: Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ’sü ayakkabılarının numaraları kadardır

Katıldığı bir TV programında eski başbakanlardan Adnan Menderes iktidarına ilişkin anekdot aktaran CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözleri iktidar cephesinden tepki gördü. Gelen eleştirilere sert tepki gösteren Engin Altay, Twitter hesabından programa ilişkin görüntüleri yeniden paylaştı. Altay paylaşımına ”Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ’sü ayakkabılarının numaraları kadardır” notunu düştü.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK HATASI MENDERES’İ ASMAKTIR”

Altay, programında şunları söylemişti:

* Bir korkum olmadı. Benzetme olmasın ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?' diye bir soru sormuş olun, şimdi ben de cevap vereyim; Menderes'i idam etmektir.

* En büyük hatadır, Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir. Ama rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç, yüzle.

* Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, sonu benzemesin. Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz. Onun hırkasını çıkaracağız.

“ERDOĞAN’IN HIRKASINI MİLLET ÇIKARCAK”

Altay’ın ‘sonu benzemesin’ sözlerinin biraz daha açılmasının, yanlış anlaşılmamasının istenilmesi üzerine Altay şöyle devam etti:

* Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası Menderes'in ve diğer 2 arkadaşın idam edilmesi, Türkiye'de yapılabilecek en büyük yanlıştır. Cumhuriyete, demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır.

* Ancak Menderes de bir dönem bunlara çok fazla taviz vermişti. Sonra rahmetli Menderes, Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldı. Erdoğan da bunlara taviz verirse yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, onu söylüyorum.

* Bunda bir şey yok, nasıl anlaşıldı konu bilmiyorum da yok hiç birimizin benzemesin, benim de benzemesin yani öyle şey olur mu? Erdoğan'ın hırkasını millet çıkaracak millet. Erdoğan'ın bu her şeyden bir darbe paranoyası vardı ya generaller, ne söylediğimi bilerek söylüyorum paranoya bitti.

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