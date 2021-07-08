CHP’li Engin Altay: Seçimin 2023’te olmayacağını Erdoğan da biliyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BEYEFENDİNİN AŞAĞILADIĞI ESKİ TÜRKİYE’DE 70 BİN MADENCİ ANKARA’YA GELEBİLDİ”

Altay, eski Türkiye’de 70 bin madencinin Ankara’ya yürüyebildiğini, şimdi ise Ankara girişinde 40 madencinin abluka altında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Ankara’ya 30 kilometre mesafede 40 maden işçisi, 880 maden işçisinin 8 yıldır sürüncemede bırakılan, söz verildiği halde yerine getirilemeyen tazminat haklarını almak için TBMM’ye gelmek istiyorlar lakin giremiyorlar.

* ‘Eski Türkiye, eski Türkiye’ diye beyefendinin aşağıladığı eski Türkiye’de 70 bin madenci Ankara’ya gelebildi. Nereden nereye geldik. Madencilerin yaklaşık bugünkü parayla 25 milyon TL’yi bulan tazminat hakları…Söz verildi, yerine getirilmiyor.

* Bu 25 milyon TL nedir biliyor musunuz? Hani saraya çok pahalı 3 adet Mercedes otomobil alınmıştı. O 3 adet otomobile verilen paranın yarısı. Saraya 3 Mercedes’e 54 milyon TL ödedi bu devlet.

* 880 işçinin tazminat alacakları 25 milyonu ödememekte direnen bir devletle karşı karşıyayız. 880 maden işçisinin bu derdine, AKP’lisi, CHP’lisi ortak tepki vermesi lazım.

“SANDIK SONUÇLARINA KARŞI BAŞKA BİR DÜŞÜNCEN Mİ VAR?”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’nın bugünkü konuşmasında muhalefeti kastederek söylediği “İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz” sözlerine de cevap veren Altay, şu ifadeleri kullandı:

* Erdoğan, kimse istikametini kaybetmedi, istikametini sen kaybettin. Sen kaybetsen benim meselem olmaz, Türkiye istikametini kaybetti senin rotasızlığından, pusulasızlığından.

* Millet, memleketin bozduğun rotasını düzeltmek için senden kurtulacak. ‘Memleketi teslim etmeyeceğiz’ ne demek buna millet karar verir, sen veremezsin.

* ‘Teslim etmeyeceğiz’ derken sandık sonuçlarına karşı başka bir düşüncen mi var? Varsa onu bilelim. Millet sandıkta Erdoğan’ın bozduğu Türkiye rotasını yeniden rayların üzerine oturtma kararını versin gerisi hallolur, senin ona gücün yetmez. ‘Memleketi teslim etmeyeceğiz’ lafın geçersizdir, boştur, yok hükmündedir..

“GEREKİRSE BÜYÜK ATATÜRK GİBİ, İSMET PAŞA GİBİ TRENLE DE GİDECEĞİZ”

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun “Seçilince 13 uçağı satacağım” sözlerine ilişkin “Trenle mi gideceksiniz demiş, tarifeli seferle mi gideceksiniz?” sözlerini de eleştiren Altay, şöyle konuştu:

* Evet tarifeli seferle de gideceğiz. Gerekirse büyük Atatürk gibi, İsmet Paşa gibi trenle de gideceğiz. Gerekirse, merhum Ecevit gibi otobüsle de gideceğiz.

* Ancak 13 uçağın hepsini satacak değiliz. 11’ini satarız ikisi devlete yeter. Bizim yönettiğimiz devlette Kıbrıs’a 7 özel uçakla gidilmeyecek Erdoğan…

* Bizim yönettiğimiz devlette mafyadan uçak tahsisi yapılmayacak. Aynı ile aynı açılışa 3 bakan 3 ayrı özel uçak tutup gitmeyecek.

“SEÇİMİN 2023’TE OLMAYACAĞINI ERDOĞAN DA BİLİYOR”

Erdoğan'ın teşkilatlarına, “Kapı kapı dolaşacaksınız, sıkmadık el bırakmayacaksınız, 2023 seçimleri çok önemli” dediğini belirten Altay, şöyle devam etti:

* 2023 seçimlerini eğer 2023 yılında yapacaksan tam iki yıl var. Her gün teşkilatlara çıkın kapı kapı dolaşın 2 yıl önceden memleketi seçim havasına, teşkilatını seçim havasına niye sokuyorsun acaba çok merak ediyorum. Seçimin 2023’te olmayacağını Erdoğan da biliyor.

* Teşkilatları vatandaşlara ne anlatacak merak ediyorum. İstanbul milletvekili kapı kapı dolaşıp ne diyecek? Pandemide dağıttığım 10 milyarı, elektrik ve doğalgaz zammıyla iki katıyla milletten geri aldığını o elini sıktığı esnafa nasıl anlatacak? Ya da senin ilçe başkanların Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını bir kaç gecede nasıl buharlaştırıldığını Güngören’deki muhtara nasıl anlatacak?

* İçişleri Bakanının iddia ettiği mafyadan her ay 10 bin dolar alan AK Partili siyasetçiyi, Bağcılar’daki esnafa nasıl anlatacak? Merak ediyorum.

“GENÇLER KORKUYOR AMA SENDEN DEĞİL; İŞSİZLİKTEN VE İŞ BULAMAMAKTAN KORKUYOR”

Altay, konuşmasında şunları ifade etti:

* Bugün beyefendi gençlere seslenmiş ‘Müsterih olun, siz sahipsiz değildir’ demiş. Gençlerin geleceğini, umutlarını çaldınız. Gençler bunalımda. Erdoğan, gençler korkuyor ama senden değil; işsizlikten ve iş bulamamaktan korkuyor.

* Senden korkmuyor, sandığı bekliyor bizim gibi, çiftçiler gibi, esnaf gibi… Her dört gençten biri işsiz. Gençler, Türkiye'de yaşamak istemiyor.

“SÜLEYMAN SOYLU'NUN SIRTINDA, ERDOĞAN İLE BAHÇELİ BİLEK GÜREŞİ YAPIYOR”

‘Cumhur İttifakı'nda, Süleyman Soylu soğuk savaşının tüm hızıyla devam ettiğini’ belirten Engin Altay, şöyle konuştu:

* Andımıza sahip çıkan Trabzon Emniyet Müdürü soluğu Sudan'da aldı. Devlet Bahçeli'ye rağmen Erdoğan, Soylu ile sosyal mesafeyi korurken, Bahçeli'ye de kararname ile cevap verdi.

* Bahçeli ‘sosyal mesafeyi kapatın’ derken, Cumhurbaşkanı mesafeyi korumaya devam ediyor. Şu anda Süleyman Soylu'nun sırtında, Erdoğan ile Bahçeli bilek güreşi yapıyor. Fakat ben bunu keyifle izleyemiyorum, çünkü bu bilek güreşi aynı zamanda devleti de çürüten bir tablodur.

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