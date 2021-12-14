CHP’li Erbay’dan bütçe görüşmesinde portakallı tepki

CHP Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmesinde portakal üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için bir kasa portakalı kürsüye döktü.

Zekeriya ALBAYRAK

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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe görüşmelerinde kürsüye bir kasa portakalla çıktı.

Erbay, portakal üreticisi bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek “Ben bu portakallar sayesinde okudum. Üretici zor durumda. Köylüler gübre alamıyor, ilaç alamıyorlar. Mersin’de limon üreticileri ağaçları kesiyorlar. Limon üreticisi bitmiş durumda. Şimdi sıra narenciye üreticisinde. Eğer Rusya’yla görüşüp kapılar açılmazsa narenciye ağaçları kesilecek” dedi.

Burak Erbay, konuşmasının ardından portakalları kürsüye döktü. CHP milletvekilleri Erbay’ı alkışlarken, kürsü önündeki portakalları toplayarak sıralarına götürdü.

MARKET ÜRÜNLERİYLE KÜRSÜYE ÇIKTI

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün da kürsüye mango, süt, yumurta, ayçiçek yağı, peynir, kahve gibi market ürünleriyle çıktı. Aygün ürünlere gelen zamları okudu, fişini gösterdikten sonra kürsüden ayrıldı.