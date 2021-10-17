CHP’li Erdoğan Toprak: 2022 bütçesi iktidarın iflas ve çöküş belgesidir

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, dolar kuru artışı ve hesap sapmalarıyla 2022 bütçe tasarısındaki tüm hesapların çöpe dönüştüğünü belirterek; “İktidar ittifakının meclisten geçirdiği vergi düzenlemeleri ile TBMM’ye ait olan vergi salma hakkı gasp edilip, cumhurbaşkanına üç kata kadar vergi artırma yetkisi verildi. 2022 için öngörülen ortalama dolar kurunun şimdiden aşılmasıyla, bütçe tasarısı iflas belgesine dönüştü” dedi.

Sozcu.com.tr

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Orta Vadeli Program'daki (OVP) milli gelir hesabıyla 2022 dolar kurunun 9,27 TL olarak öngörüldüğünü kaydeden Erdoğan Toprak, daha 2021 sona ermeden kurun bu seviyeye geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanının TBMM'ye gönderdiği 2022 yılı bütçe yasa tasarısında 1 trilyon 751 milyar liralık harcama, 1 trilyon 472 milyar TL gelir hesabı yer alıyor. Bütçe açığının 278,4 milyar lira olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanının imzasıyla 5 Eylül'de resmi gazete yayınlanan 2022-2024 OVP'de 2022 bütçesi için aynı rakamlar yer almıştı.

* OVP'de ayrıca TL ve dolar bazında milli gelir ile kişi başına düşen milli gelir hedeflerine yer verilirken, hesaplamalarda 2021 sonu dolar kurunun 8,30 TL, 2022 ortalama dolar kurunun 9,27 TL, 2023 9,77 TL ve 2024 içinse 10,27 TL olacağı baz alınıyor.

“YIL SONUNA DOLARIN 10 TL OLMASI BEKLENİYOR”

* Ancak iktidarın liyakatsiz ve öngörüsüz yönetim zihniyeti, hedef ve hesaplamalardaki beceriksizliği apaçık kendisini gösteriyor. Öyle ki 16 Ekim itibarıyla hem 2021 sonu hem de 2022 yılı için öngörülen ortalama dolar kuru hedefleri şu anda aşılmış durumda. Bir gün sonrasında ne olacağının bilinemediği, tek kişinin keyfi kararlarıyla bir gecede altüst edilen piyasalar, kurumlar, kurallar sonucu, yılsonuna kadar 10 TL'ye ulaşması beklenen dolar/TL kuruyla, büyük olasılıkla 2023 ve 2024 dolar kuru tahminleri de bugünden aşılmış olacak.

* 5 Eylül'de OVP yürürlüğe girdiğinde 8,30 TL olan dolar kuru, bütçenin TBMM'ye geldiği 16 Ekim'de 9,27 TL! O tarihte 1 trilyon 751 milyarlık 2022 bütçesinin dolar karşılığı 211 milyar dolar iken, 1,5 ayda 22 milyar dolar eriyip 189 milyar dolara indi. Kamunun mal ve hizmet alımları için 2022 bütçesine konulan ödenekler, ortalama dolar kuru hedefi üzerinden bütçedeki tüm hesaplar çöktü, anlamsız ve geçersiz hale geldi.”

“İKTİDARIN TÜKENİŞ VE ÇÖKÜŞÜNÜN BELGESİ”

Erdoğan Toprak, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

* Petrol fiyatının varil başına 68 dolar olacağı tahminiyle 42,5 milyar dolar olarak hesaplanan enerji ithalatı için konulan ödenek petrolün 85 doları aşması, kurun 10 TL'ye yaklaşmasıyla çöp oldu! Petrol ve kurdaki artışlar nedeniyle akaryakıta peşpeşe yapılan zamlar, çiftçiyi tarlasını ekemez sanayiciyi üretemez hale getirdi. Çiftçinin-Kamyoncunun kullandığı mazot, LPG fiyatı lüks araçların süper benzin fiyatıyla yarışır hale geldi.

* İktidar 2022 bütçe tasarısı diye şimdiden tüm hesapları sapmış ve şaşmış, geçersiz hale gelmiş bir belgeyi Meclise göndererek, Milletin Meclisiyle, iradesiyle alay ediyor! Bütçeye konulan yaklaşık 1,5 trilyonluk gelir hedefi, yeni vergi düzenlemelerinde Cumhurbaşkanına başta ÖTV olmak üzere vergileri üç kata kadar artırma yetkisinin verilmesi, iktidarın zam yağmurunun yanı sıra vatandaşın sırtına yüklü ve keyfi vergi artışlarını bindirerek, 2022 bütçesini finanse etmeyi planladığını sergiliyor. Bu bütçe tasarısı, iktidarın ekonomik tükeniş ve çöküşünün belgesi, 2022'de iflasının bugünden ilanıdır!

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