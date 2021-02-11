CHP’li eski başkan Hasan Haşmet Işık coronadan vefat etti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 1999 yılında CHP'den Belediye Başkanı seçildikten sonra 3 dönem başkanlık yapan evli ve iki çocuk babası 59 yaşındaki Hasan Haşmet Işık yaklaşık iki ay önce corona virüsüne yakalanarak Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık üç hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Işık daha sonra servise çıkarılmıştı. Işık'ın bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

AKP’Lİ BAŞKANDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yatağan Belediye Başkanı AKP ‘li Mustafa Toksöz yayınladığı mesajda “Önceki dönem Yatağan Belediye Başkanımız Hasan Haşmet Işık'ın tedavi gördüğü hastanede maalesef hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm hemşerilerimize ve Işık ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

Hasan Haşmet Işık kimdir?

Hasan Haşmet Işık 1952 yılında Yatağan’da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini ilçesinde tamamladı. 1974 yılında Yatağan Belediyesi’nde göreve başladı. 27 yıllık görev süresinin ardından Yazı işleri Müdürlüğünden emekli oldu. 18 yılı aşkın bir süre ulusal ve yerel basında basın emekçisi olarak çalıştı. Basın kartı sahibidir. Yatağan Gençlik Spor Kulübünde 25 yılı aşkın süre yöneticilik ve başkanlık yaptı.

T.H.K, Halk-Der, Kızılay Derneği, Ahi Sinan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yatağan Yüksekokul Binaları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı, Tüm-Der Kurucu üyeliği, İnsan Hakları Derneği Temsilciliği, ADD üyeliği, CHP Gençlik Kolları Başkanlığı ve CHP 6 dönem Kurultay Delegeliği, Beden Terbiyesi Spor il Müdürlüğü Tertip Komitesi üyeliklerinde bulundu. Ege Bölgesinde yapılan anketler sonucu “Şehir ve Başkan” dergisince “Yılın İlçe Belediye Başkanı” seçildi.

2003-2004 ve 2009 yıllarında Hamle Gazetesi tarafından “Yılın EN’leri” kategorisinde yılın en başarılı belediye başkanları arasına girdi. Liderler.net adresinde yapılan “Yılın En Başarılı Belediye Başkanları” arasında 2005 yılını yine birincilikle tamamladı. Işık, 1999 yılı yerel seçimlerinde CHP’den Belediye Başkanlığına seçildi. 3 dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

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