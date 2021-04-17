CHP’li Faik Öztrak’tan Erdoğan’a: Kendi belediyeleri yurt dışına insan kaçırmaya başlamış haberi yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldığı Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Hatırlayın bir dönem bizim insanlarımız yurt dışındaki yollara, otobanlara, köprülere hayranlıkla bakardı. Özellikle gurbetçilerimiz ülkemize geldiklerinde Avrupa’daki imkanlardan övgüyle bahsederdi. İnsanlarımız çoğu zaman tedavi için, üniversite eğitimi, iş, aş bulmak için Avrupa’ya Amerika’ya gitmek zorunda kalırdı. Allah’a hamdolsun bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ BELEDİYELERİN YURT DIŞI SKANDALINI HATIRLATTI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan’ın o sözlerine, AKP’li belediyelerde ortaya çıkan, personelin yurt dışına dernekler aracılığıyla çıkarılıp geri dönmediği skandal olaya göndermede bulundu. Öztrak, “Kendi belediyeleri yurt dışına insan kaçırmaya başlamış haberi yok” dedi.

NE OLMUŞTU?

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmesi’ için Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmediğinin ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İldeki bürokrat ve derneklerin de ismi geçen olayın ardından kentte 4 bürokrat görevden alınmıştı. Elazığ’da da çeşitli projeler adı altında AKP’li Arıcak, Baskil ve Akçakiraz Belediyeleri tarafından Almanya’ya gönderilen kişilerin olduğu ortaya çıkmış ve soruşturma başlatılmıştı.