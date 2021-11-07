CHP’li Gamze Taşçıer: Kadınlar artık bir meyveyi bölüp, çocuklarına veriyor

CHP'li eczacı milletvekili Gamze Taşçıer, “Mutfaktaki yangın mahalleyi sardı” dedi ve ekledi: “K adınlar çocuklarını sağlıklı beslemekte zorlanıyor artık. Yoksulluktan eve kapandılar. Geçim derdi şiddeti de tetikledi...”

Başak KAYA

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CHP Gençlik Kollarında başlayan siyasi hayatına Eczacılık eğitimi ve Ankara Mamak'ta 14 yıl süren Eczane deneyimini ekleyen Gamze Taşcıer, 2018'den bu yana Ankara Milletvekili olarak TBMM'de bulunuyor. Eşi Mert Ali ile, CHP Gençlik Kollarında ve henüz lisedeyken tanışıp, yıllar sonra evlenmişler. Nikahlarında Mendelssohn'un ünlü “Düğün Marşı'' yerine Yeni Türkü'nün “Aşk Yeniden” adlı parçasını seçip, birbirlerine “Evet'' demişler. Taşcıer ailesinin bu evlilikten, Bahar ve Nehir adlı iki kız çocuğu var.

19 TEKLİF HAZIRLADI

Taşçıer aynı zamanda hamileyken yemin eden ilk ve tek vekil oldu. Nehir'e 8 aylık hamileyken milletvekili seçilince, kızı da anne karnında Meclis kürsüsüne çıkan ilk bebek unvanını aldı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi de olan, kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları konularında çalışmaları bulunan Taşcıer, bebek bezinden alınan KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi de dahil, kadın ve çocuklara yönelik 19 ayrı yasa teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığına sundu. Taşçıer, pandemi sürecinde artan sorunlar ve derinleşen ekonomik krizde, kadınların yaşadıklarını, çocukların eğitim ve beslenmesi konularını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

BU BİR SARMAL

“Ekonomik süreçten de en çok kadınlar etkilendi. Özellikle çocuklarının sağlıklı beslenmesi konusundaki ailelerin kaygıları arttı. Kadınlar bu yoksullukla birlikte evine kapandı, dışarı çıkamıyorlar. Hatta artan yaşam masrafları nedeniyle evinde misafir dahi ağırlayamayacak hale geldi. Kadınlarımız artık bunun hesabını yapıyor. Meyvesi, keki, çayı, çerezi ile 4 misafiri ağırlamak, en az 100 lira. Kadın sosyal hayattan tamamen koptu ve evinde bile sosyalleşeceği alan kalmadı. Yoksulluk şiddeti, işsizlik ise geçimsizliği tetikliyor, bu bir sarmal olarak devam ediyor. Kadının ekonomik gücü aileyi parçalamaz. Tam tersine şiddeti de azaltır. Çocuklar daha iyi aile ortamında yetişir. Kadın mutlu olunca çocuk da, eş de mutlu olur. Toplum mutlu olur.”

ÇOK GERİDE KALDIK

“Ev idaresi kadının kontrolünde ama mutfaktaki yangın mahalleyi sarmış durumda. Tencereler boş. Aş kaynamıyor artık mutfaklarda. Her şey çok pahalı. Art arda zamlar geldi. Dur durak bilmiyor. Kadınlarımız bir meyveyi çocukları arasında paylaştırmak zorunda kalıyor. Aldıklarını ikiye bölüyorlar. Kadının kaç çocuk yapacağına karışmak yerine, sosyal devlet olmak için kafa yormalıyız. Türkiye'de kadın, seçme seçilme hakkı ile attığımız ileri adımın da gerisinde kaldı. Halen nafaka hakkı tartışılıyor.”

DÜĞÜN MARŞLARI AŞK YENİDEN

Nikahlarında Mendelssohn'un ünlü “Düğün Marşı” yerine Yeni Türkü'nün ‘'Aşk Yeniden'' adlı parçasını seçmişler.

İşverenler kadınları işe almıyor destek yok

CHP'li Gamze Taşçıer “Kadın istihdamının önündeki en önemli engel, çocukların bakımıdır” dedi ve şöyle devam etti: “İşveren kadını işe almıyor, kreş desteği de vermiyor. Kadın evin içine hapsediliyor. Bu eşitsizlik giderildiği zaman kadın çocuklarına da bakar, kariyer de yapar. Biz, Aile Sigortası ile öncelikle yoksul kadınların desteklenmesini hedefliyoruz. Bu sigorta, kadının evinin içindeki ekonomik konumunu geliştirip, söz hakkına sahip olmasını da sağlayacak. Türkiye'de maalesef kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti vakaları, her geçen gün artıyor. Kadınların yaşam hakkına yönelik topyekün bir saldırı söz konusu. Eksiklikler olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz ve TBMM'nin daha etkin görev üstlenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Eşit işe eşit ücret, seçme ve seçilme haklarından söz ediyoruz bizler.”

Kadınlar her zaman mücadele veriyor

Taşçıer, “Kadınlar dünyanın her yerinde mücadele içindeler.. Coğrafyası ve dili farklı olsa da kadınlar, dünyanın her yerinde sorunlarla boğuşuyor. Bu bazen ekonomik oluyor, kimi zaman da sokağa çıkma özgürlüğünden tutun, eğitim hakkına kadar uzanıyor. Afganistan'da kadınların yaşadıklarına bakınca, bizim Atatürk'e neler borçlu olduğumuzu bir kez daha görüyoruz” dedi.

Kızı Bahar, ‘Kemal Dede'nin arkadaşı

Gamze Taşcıer'in Bahar ve Nehir adlı iki kız çocuğu var. Nehir'e 8 aylık hamileyken milletvekili seçilince, kızı da anne karnında Meclis kürsüsüne çıkan ilk bebek unvanını aldı. Bahar ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Arkadaşı” ve ne zaman karşılaşsalar, “Kemal Dede” diyerek kucağına çıkıp, sohbet ediyor. Taşçıer, “Çocuklarımla vakit geçirmek her anne gibi bana da büyük mutluluk veriyor” diye konuştu.