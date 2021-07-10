CHP’li genç başkan trafik kurbanı

Antalya Lara'da trafik kazası geçiren, Antalya Konyaaltı ilçe CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral’ın vefatı, ailesi ve CHP'lileri yasa boğdu.

Kazanın ardından CHP Konyaaltı ilçe Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral’ı elim bir trafik kazasında kaybettik. Partililerimizin, ailesinin, sevenlerinin başı sağolsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden genç için, “Acımız çok büyük… Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı kaybettik. Deniz Demiral'a Allah'tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum” paylaşımında bulundu.