Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li genç başkan trafik kurbanı

Antalya Konyaaltı ilçe CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral, Antalya Lara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İsmail AKIN
Güncellenme: 11:23, 10/07/2021
HaberlerGündem
CHP’li genç başkan trafik kurbanı

Antalya Lara'da  trafik kazası geçiren, Antalya Konyaaltı ilçe CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral’ın vefatı, ailesi ve CHP'lileri yasa boğdu.

Kazanın ardından CHP Konyaaltı ilçe Teşkilatı tarafından  yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral’ı elim bir trafik kazasında kaybettik. Partililerimizin, ailesinin, sevenlerinin başı sağolsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden genç için, “Acımız çok büyük… Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı kaybettik. Deniz Demiral'a Allah'tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum” paylaşımında bulundu.

İlginizi ÇekebilirCHP'li Ağbaba'ya esnaf böyle dert yandı: 10 kasa domates alıyorsak bunun en az 4-5 kasası çöpe gidiyorCHP'li Ağbaba'ya esnaf böyle dert yandı: 10 kasa domates alıyorsak bunun en az 4-5 kasası çöpe gidiyor
Antalya CHP Konyaaltı Niğde trafik trafik kazası Veli Ağbaba
Yayınlanma Tarihi:11:10,