CHP’li Girgin: İktidardan basına darbe üstüne darbe

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçtikten sonra Genel Kurula gelen Vergi Usul Kanunu hakkında CHP Grubu adına söz alan Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin teklifin 15’nci maddesinin Yerel Gazetelerin kapanmasına yol açacak düzenleme olduğunu belirterek maddenin geri çekilmesini istedi.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçtikten sonra Genel Kurula gelen Vergi Usul Kanunu hakkında CHP Grubu adına söz alarak teklifin 15'nci maddesinin yerel gazetelerin kapanmasına yol açacak düzenleme olduğunu belirterek maddenin geri çekilmesini istedi.

Girgin, “Temmuz ayında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi ile kamu kurumlarının gazetelere abone olmalarını, reklam ve ilan vermelerini yasaklayan hükümet, şimdi de vergi cezası tebliğlerinin gazetelerde yayınlanmasına son vererek yerel basına öldürücü darbeyi vurmaya hazırlanıyor'' dedi.

“BUNUN ADI BASINA KELEPÇEDİR”

“Kanun teklifi, Maliye Bakanlığı'nca verilen bazı resmi ilanların artık gazetelere verilmemesi anlamına gelecektir” diyen Girgin Türkiye Gazeteciler Konfederasyonun da aynı çekince ile maddeye itiraz ettiğini belirtti. Benzer sonuçlara yol açacak bir çalışmanın Adalet Bakanlığı'nca da hazırlıkların yürütüldüğü duyumlarını aldıklarını söyleyen Girgin şunları söyledi:

* Gazetelere verilen resmi ilan ücretlerin tamamına yakını, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, BİK Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu pirimi vb. yollarla kamuya geri dönmektedir. Yerel basının hayatiyeti büyük oranda Basın İlan Kurumu sistemi ile verilen resmi ilanlara bağlıdır.

* İktidar yerel basının toplum adına yapmakta olduğu hizmeti yeterince algılamamaktadır. Öte yandan kağıt başta olmak üzere girdilerin dövize dayalı olması maliyetlerde olağanüstü artışlar sağlamıştır.

* Özellikle salgın döneminde özel ilanlar da yok denecek kadar azalmıştır. Hal böyleyken Maliye Bakanlığı'nca bazı resmi ilanların yerel gazetelere verilmemesi doğru bir yaklaşım değildir. Bunun adı basına kelepçedir.

“GAZETECİLİK KAMU GÖREVİDİR”

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grubu adına yaptığı konuşmasında 15'nci maddeye dikkat çeken Girgin “Teklifin 15’inci maddesi, Maliye Bakanlığınca verilen bazı resmî ilanların artık gazetelere verilmemesi anlamına gelecektir. Bir kamu görevi olan yerel gazetecilik alanının hayatiyetinin ortadan kaldırılması demektir bunun anlamı. İşsizlikle, kamunun vergi ve sigorta gelirlerinden mahrum kalmasıyla ve özellikle yerel gazetelerin kapanmasıyla sonuçlanacak olan bu madde geri çekilmelidir” dedi.

İlginizi Çekebilir CHP Sözcüsü: Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşüyor